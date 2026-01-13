Гострудинспекция Башкирии назвала новый МРОТ для бюджетников и частных фирм в 2026 году

В Государственной инспекции труда по РБ разъяснили новые нормативы оплаты труда. Минимум для бюджетной сферы составит 31,1 тыс. рублей, для коммерческих организаций — 32,9 тыс. рублей.

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан опубликовала официальные данные по минимальному размеру оплаты труда, действующему с начала 2026 года. Расчет норматива производится дифференцированно для работников бюджетной сферы и сотрудников коммерческих предприятий.

Основой для начислений служит федеральный показатель МРОТ, который в текущем году установлен на уровне 27 093 рублей. Для территории Башкортостана к этой сумме в обязательном порядке применяется районный коэффициент 1.15, утвержденный для регионов с особыми климатическими условиями.

Для организаций, финансируемых из федерального, республиканского или местного бюджетов, а также для некоммерческих структур, минимальная заработная плата определяется простым умножением федеральной ставки на районный коэффициент. Итоговая сумма для данной категории работников с 1 января составляет 31 156 рублей 95 копеек.

В отношении внебюджетного сектора экономики действует дополнительное Республиканское соглашение о минимальной заработной плате. Согласно этому документу, к федеральному нормативу применяется повышающий коэффициент в размере 5,7%, после чего начисляется уральская надбавка.

С учетом всех коэффициентов, работодатели из частного сектора обязаны выплачивать сотрудникам не менее 32 932 рублей 90 копеек при условии полной выработки нормы рабочего времени. Эта сумма является нижним порогом для начисления заработной платы до вычета налога на доходы физических лиц.

Заместитель руководителя региональной Гострудинспекции Оксана Ванскова пояснила механизм действия соглашения для бизнеса. Требование о повышенной ставке распространяется на всех работодателей, которые в течение 30 дней после публикации документа не направили в Министерство семьи и труда мотивированный письменный отказ от присоединения к нему.

Отсутствие официального отказа со стороны организации расценивается как автоматическое согласие с условиями соглашения. В таком случае предприятие обязано соблюдать установленный региональный минимум в 32,9 тысячи рублей, а не базовый федеральный показатель.

Рост минимальных гарантий по сравнению с предыдущим периодом составил более 20%. В 2025 году федеральный МРОТ находился на уровне 22 440 рублей, а расчетный показатель для частного сектора в республике составлял порядка 25,8 тысячи рублей. Индексация направлена на поддержание покупательной способности граждан.

Увеличение минимальной оплаты труда соответствует государственной стратегии повышения доходов населения. Согласно планам федерального правительства, к 2030 году общероссийский МРОТ должен достичь 35 тысяч рублей, а соотношение минимальной зарплаты с медианной в 2026 году заложено на уровне 48%.

Нарушение установленных норм влечет административную ответственность согласно КоАП РФ. Выплата зарплаты ниже утвержденного минимума грозит юридическим лицам штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, при повторном нарушении размер санкций увеличивается.