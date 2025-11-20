Госдума утвердила рост НДС до 22 процентов с 2026 года

Депутаты Государственной Думы проголосовали за увеличение ставки налога на добавленную стоимость. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Парламентарии окончательно утвердили инициативу об изменении фискальной нагрузки на потребление. Согласно принятому документу, базовая ставка налога на добавленную стоимость вырастет на два процентных пункта.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Экономический блок правительства рассчитывает, что такая мера поможет сбалансировать федеральный бюджет и выполнить социальные обязательства перед гражданами.

Важный нюанс для кошельков простых покупателей: льготная ставка в 10% осталась нетронутой. Ценники на социально значимые товары — базовые продукты питания, лекарства, детскую одежду и книги — не должны резко повысится из-за налоговой составляющей.

История с повышением сбора повторяется не в первый раз: в 2019 году россиян уже переводили с 18% на 20%. Тогда власти объясняли необходимость маневра потерей доходов казны, а эксперты пугали разгоном инфляции, который в итоге оказался умеренным.

Нынешнее решение стало продолжением налоговой рестройки, запущенной годом ранее. В 2025 году бизнес уже столкнулся с ростом налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

Региональная казна тоже ищет способы залатать дыры: в Башкирии с 2026 года планируют поднять налог на имущество организаций и стоимость патентов. Минфин объясняет это дефицитом бюджета, который только в прошлом году недополучил почти 19 млрд рублей из-за внешних факторов.