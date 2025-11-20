0
1 час
Экономика

Госдума утвердила рост НДС до 22 процентов с 2026 года

Депутаты Государственной Думы проголосовали за увеличение ставки налога на добавленную стоимость. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
металлические монеты и бумажные рубли
©News-bash

Парламентарии окончательно утвердили инициативу об изменении фискальной нагрузки на потребление. Согласно принятому документу, базовая ставка налога на добавленную стоимость вырастет на два процентных пункта.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Экономический блок правительства рассчитывает, что такая мера поможет сбалансировать федеральный бюджет и выполнить социальные обязательства перед гражданами.

Важный нюанс для кошельков простых покупателей: льготная ставка в 10% осталась нетронутой. Ценники на социально значимые товары — базовые продукты питания, лекарства, детскую одежду и книги — не должны резко повысится из-за налоговой составляющей.

История с повышением сбора повторяется не в первый раз: в 2019 году россиян уже переводили с 18% на 20%. Тогда власти объясняли необходимость маневра потерей доходов казны, а эксперты пугали разгоном инфляции, который в итоге оказался умеренным.

Нынешнее решение стало продолжением налоговой рестройки, запущенной годом ранее. В 2025 году бизнес уже столкнулся с ростом налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

Региональная казна тоже ищет способы залатать дыры: в Башкирии с 2026 года планируют поднять налог на имущество организаций и стоимость патентов. Минфин объясняет это дефицитом бюджета, который только в прошлом году недополучил почти 19 млрд рублей из-за внешних факторов.

Похожие записи
0
19.11.2025
Семья

Родителям трёх и более детей готовят сюрприз: выплаты в декрете хотят поднять до 100%

женщина с коляской
Российские семьи с тремя и более детьми могут получить право на декретный отпуск с выплатой до 100% от среднего заработка. Соответствующий законопроект, направленный на усиление поддержки многодетности, разрабатывается в Государственной думе.
0
19.11.2025
Семья

В России появится новая выплата для беременных: деньги начнут давать задолго до декрета

беременная женина сидит на подоконнике
Будущие родители в России могут получить новый вид государственной поддержки — целевой сертификат для покрытия расходов на ведение беременности. Соответствующая инициатива от группы депутатов Государственной
0
12.11.2025
Семья

Россиянам назвали единственный способ для молодой семьи купить квартиру: «Ничего придумывать не надо»

ключи от квартиры лежат на деньгах
Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала новые ставки по семейной ипотеке. Вместо сложных схем она предлагает улучшить старую и проверенную программу «Молодая семья».
0
10.11.2025
Новости

Бизнес обяжут повышать зарплаты сотрудникам ежегодно — Госдума готовит поправки в ТК

деньги под кошельком
Работодателей в России могут обязать ежегодно повышать зарплаты сотрудникам минимум на уровень инфляции. Соответствующий законопроект готовят к внесению в Госдуму.
0
10.11.2025
Новости

В Госдуме предложили ежемесячно доплачивать полицейским

нашивка полиция
В Госдуме предложили платить надбавку ветеранам МВД, чтобы те не уходили на пенсию сразу после получения права на неё. Размер выплаты — половина от положенного пособия.
0
09.11.2025
Новости

Россиянам ограничат количество банковских карт. Кого это коснется?

банковская карта Visa
Владеть десятками банковских карт скоро станет невозможно. Госдума до конца года готовит закон, который ограничит их количество до 20 на человека и до 5 в одном банке.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.