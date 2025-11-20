Госдума утвердила рост НДС до 22 процентов с 2026 года

Парламентарии окончательно утвердили инициативу об изменении фискальной нагрузки на потребление. Согласно принятому документу, базовая ставка налога на добавленную стоимость вырастет на два процентных пункта.
Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Экономический блок правительства рассчитывает, что такая мера поможет сбалансировать федеральный бюджет и выполнить социальные обязательства перед гражданами.
Важный нюанс для кошельков простых покупателей: льготная ставка в 10% осталась нетронутой. Ценники на социально значимые товары — базовые продукты питания, лекарства, детскую одежду и книги — не должны резко повысится из-за налоговой составляющей.
История с повышением сбора повторяется не в первый раз: в 2019 году россиян уже переводили с 18% на 20%. Тогда власти объясняли необходимость маневра потерей доходов казны, а эксперты пугали разгоном инфляции, который в итоге оказался умеренным.
Нынешнее решение стало продолжением налоговой рестройки, запущенной годом ранее. В 2025 году бизнес уже столкнулся с ростом налога на прибыль организаций с 20% до 25%.
Региональная казна тоже ищет способы залатать дыры: в Башкирии с 2026 года планируют поднять налог на имущество организаций и стоимость патентов. Минфин объясняет это дефицитом бюджета, который только в прошлом году недополучил почти 19 млрд рублей из-за внешних факторов.