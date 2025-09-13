0
10 часов
Экономика

Госдолг Башкирии пробил новую отметку и продолжает расти

Госдолг Башкирии снова подрос и составил свыше 71 миллиард рублей. За август в копилку обязательств добавилось почти 29 миллионов. Разбираемся, кому и сколько должна республика.
рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
©News-bash

По свежим данным регионального Минфина, финансовые обязательства Башкирии снова стали тяжелее. Отчёт ведомства за август показывает, что казна республики немного увеличила свою долговую нагрузку.

К концу лета совокупный госдолг Башкирии вырос почти на 29 миллионов, перевалив за отметку в 71,15 миллиарда рублей. Сумма кажется незначительной на фоне общего объёма, но тенденция налицо.

Львиная доля этой суммы — это не кредиты в коммерческих банках, а займы у федерального центра. Речь идёт о бюджетных кредитах на сумму свыше 42,2 миллиарда. Власти предпочитают занимать у государства, а не у частников.

Ещё 21 миллиард республика должна держателям своих ценных бумаг — облигаций. Оставшиеся 7,9 миллиарда представляют собой правительственные гарантии, которые были выданы под различные проекты и обязательства.

Похожие записи
0
06.09.2025
Экономика

Глава Башкирии сообщил о планах перехода на режим мобилизационной экономики

выступление Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о возможном переходе к мобилизационной экономике. Республику ждут экономные траты из-за санкций и недобора налогов.
0
17.07.2025
Экономика

Башкирия выплатила 3 млрд рублей долга, но экономисты бьют тревогу. Что скрывается за официальными отчётами?

металлические монеты и бумажные рубли
Башкирия погасила часть своих обязательств по облигациям на 3 млрд рублей. Это позволило незначительно снизить общий госдолг, который ранее этим летом достиг рекордных значений
0
13.09.2025
Новости

Уфимцы лишились связи после налёта беспилотника на завод

смартфон в руках мужчины
Жители Башкирии массово жалуются на перебои с мобильным интернетом. Всё началось после попытки БПЛА атаковать завод в Уфе. Власти намекают, что это необходимые меры для безопасности.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.