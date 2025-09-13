Госдолг Башкирии пробил новую отметку и продолжает расти

Госдолг Башкирии снова подрос и составил свыше 71 миллиард рублей. За август в копилку обязательств добавилось почти 29 миллионов. Разбираемся, кому и сколько должна республика.

По свежим данным регионального Минфина, финансовые обязательства Башкирии снова стали тяжелее. Отчёт ведомства за август показывает, что казна республики немного увеличила свою долговую нагрузку.

К концу лета совокупный госдолг Башкирии вырос почти на 29 миллионов, перевалив за отметку в 71,15 миллиарда рублей. Сумма кажется незначительной на фоне общего объёма, но тенденция налицо.

Львиная доля этой суммы — это не кредиты в коммерческих банках, а займы у федерального центра. Речь идёт о бюджетных кредитах на сумму свыше 42,2 миллиарда. Власти предпочитают занимать у государства, а не у частников.

Ещё 21 миллиард республика должна держателям своих ценных бумаг — облигаций. Оставшиеся 7,9 миллиарда представляют собой правительственные гарантии, которые были выданы под различные проекты и обязательства.