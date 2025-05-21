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Госдолг Башкирии перевалил за 67 миллиардов рублей

©News-bash

Башкирия продолжает жить в долг. Региональные власти задолжали кредиторам уже 67,02 млрд рублей — такие данные опубликовал Минфин республики.

Львиная доля этой суммы — 42,2 млрд — ушла на бюджетные кредиты. Из них 17,5 млрд — инфраструктурные (на стройку дорог, мостов и прочие «хотелки» региона).

Ещё почти 5 млрд — казначейские кредиты на ремонт и реконструкцию всего, что успело развалиться. А 7,1 млрд республика одолжила у федерального центра, чтобы залатать дыры в собственном бюджете.

Отдельная история — 17 млрд, которые Башкирия должна владельцам гособлигаций. Плюс 7,8 млрд госгарантий и ещё 12,8 млрд каких-то «иных обязательств».

За месяц долг вырос ещё на 23 миллиона. Несмотря на это Минфин хочет поднять потолок госдолга до 75,9 млрд к концу 2025 года.

Что тут скажешь — умеют в Башкирии считать чужие деньги. Вот только отдавать их когда-то придётся.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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