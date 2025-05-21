Госдолг Башкирии перевалил за 67 миллиардов рублей

Башкирия продолжает жить в долг. Региональные власти задолжали кредиторам уже 67,02 млрд рублей — такие данные опубликовал Минфин республики.

Львиная доля этой суммы — 42,2 млрд — ушла на бюджетные кредиты. Из них 17,5 млрд — инфраструктурные (на стройку дорог, мостов и прочие «хотелки» региона).

Ещё почти 5 млрд — казначейские кредиты на ремонт и реконструкцию всего, что успело развалиться. А 7,1 млрд республика одолжила у федерального центра, чтобы залатать дыры в собственном бюджете.

Отдельная история — 17 млрд, которые Башкирия должна владельцам гособлигаций. Плюс 7,8 млрд госгарантий и ещё 12,8 млрд каких-то «иных обязательств».

За месяц долг вырос ещё на 23 миллиона. Несмотря на это Минфин хочет поднять потолок госдолга до 75,9 млрд к концу 2025 года.

Что тут скажешь — умеют в Башкирии считать чужие деньги. Вот только отдавать их когда-то придётся.