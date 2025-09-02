Город в Башкирии может стать «Городом ремесленников мира

Сибай нацелился на статус «Города ремесленников мира». Международные эксперты уже едут с проверкой. Станет ли башкирское Зауралье новым центром силы?

Город Сибай может скоро оказаться в центре мирового внимания, о чём сообщает пресс-служба правительства республики. Признание способно дать мощный импульс экономике и туризму, а местные мастера — выйти на глобальный рынок.

Вся интрига закручена вокруг статуса «Города ремесленников мира». Чтобы его получить, нужно впечатлить экспертов из World Craft Council. Делегацию возглавит лично президент организации Саад аль-Каддуми, который летит в Башкирию на инвест-сабантуй «Зауралье-2025».

Программа у комиссии насыщенная. Гостям покажут историко-краеведческий музей, а также познакомят с работами мастерской «Девятов и Ко» и местной «Артели» — главного центра народных промыслов. Именно там эксперты оценят потенциал башкирского камнерезного искусства.

Получение титула — не просто красивая нашивка. Это пропуск в международную сеть из 70 с лишним городов, где ремёсла стали локомотивом экономики. Сибайские умельцы, словно необработанные самоцветы, после такой огранки могут засиять на весь мир.

В правительстве уже потирают руки. По мнению министра Маргариты Болычевой, это откроет дорогу для экспорта, инвестиций и культурного обмена. Идею поддерживает и вице-президент африканского отделения WCC Надя Мир, которая ранее уже оценивала Уфу и считает культурный потенциал Башкирии огромным, но нераскрытым.