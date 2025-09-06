0
13 часов
Экономика

Глава Башкирии сообщил о планах перехода на режим мобилизационной экономики

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о возможном переходе к мобилизационной экономике. Республику ждут экономные траты из-за санкций и недобора налогов.
выступление Радия Хабирова
©пресс-служба Главы Башкирии

Республику, похоже, ждёт период затянутых поясов. О возможном переходе на мобилизационные рельсы экономики сообщил глава региона Радий Хабиров. Заявление прозвучало на инвестсабантуе «Зауралье-2025» в Сибае, передает РБК-Уфа.

Причина такого разворота — целый ворох из проблем. На экономику давят внешнеполитическая обстановка, санкционное давление и расходы на поддержку СВО. Ситуацию усугубляют макроэкономические тренды и высокая ключевая ставка. Сам Хабиров назвал текущие условия беспрецедентно сложными.

Для объяснения своей идеи глава республики использовал зоологическую метафору. По его словам, нужно действовать, как ящерица, отбрасывающая хвост в опасности, или как медведь, который живёт за счёт накопленного жира. Речь идёт не о тотальном урезании всего, а о более вдумчивом подходе к тратам в непростой период.

С финансами действительно не всё гладко. Казна недополучает некоторые налоги, а расходы растут вместе с доходами. По итогам первого полугодия 2025 года инвестиции в основной капитал немного просели, снизился и индекс промпроизводства. Впрочем, власти уверены, что год получится закрыть с плюсовыми показателями.

Стратегия выживания уже намечена. Упор сделают на развитие новых экономических центров, например, в Зауралье, а не только в уфимской и стерлитамакской агломерациях. Параллельно продолжится активная работа с федеральным правительством по привлечению ресурсов. Недавно Башкирии уже одобрили кредит на 5 млрд рублей для инфраструктуры в Зауфимье.

Инициативы региона получили высокую оценку на федеральном уровне. Представитель Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин особенно похвалил институт бизнес-шерифов. Эту практику — инвеступолномоченных в каждом муниципалитете — АСИ порекомендовало для изучения другим субъектам РФ как реально работающий механизм.

По данным Минфина Башкирии, за первые семь месяцев 2025 года дефицит республиканского бюджета достиг 4,8 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», за тот же период объёмы промышленного производства в регионе сократились на 3,4% по сравнению с прошлым годом.

Похожие записи
0
02.09.2025
Новости

Глава Башкирии усомнился в обвинениях против главы «Башспирта» Абдрахимова

Радий Хабиров глава башкирии
Глава Башкирии публично встал на защиту арестованного гендиректора «Башспирта». Радий Хабиров считает, что Раиф Абдрахимов расплачивается за грехи предшественника.
0
25.08.2025
Политика

Ветеран СВО Оскар Ситдиков назначен помощником главы Башкирии

оскар ситдиков пожимает руку радию хабирову
Ветеран спецоперации из Белорецкого района Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкирии. 35-летний боец обошёл 44 тысячи конкурентов в кадровом конкурсе.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.