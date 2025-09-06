Глава Башкирии сообщил о планах перехода на режим мобилизационной экономики

Республику, похоже, ждёт период затянутых поясов. О возможном переходе на мобилизационные рельсы экономики сообщил глава региона Радий Хабиров. Заявление прозвучало на инвестсабантуе «Зауралье-2025» в Сибае, передает РБК-Уфа.
Причина такого разворота — целый ворох из проблем. На экономику давят внешнеполитическая обстановка, санкционное давление и расходы на поддержку СВО. Ситуацию усугубляют макроэкономические тренды и высокая ключевая ставка. Сам Хабиров назвал текущие условия беспрецедентно сложными.
Для объяснения своей идеи глава республики использовал зоологическую метафору. По его словам, нужно действовать, как ящерица, отбрасывающая хвост в опасности, или как медведь, который живёт за счёт накопленного жира. Речь идёт не о тотальном урезании всего, а о более вдумчивом подходе к тратам в непростой период.
С финансами действительно не всё гладко. Казна недополучает некоторые налоги, а расходы растут вместе с доходами. По итогам первого полугодия 2025 года инвестиции в основной капитал немного просели, снизился и индекс промпроизводства. Впрочем, власти уверены, что год получится закрыть с плюсовыми показателями.
Стратегия выживания уже намечена. Упор сделают на развитие новых экономических центров, например, в Зауралье, а не только в уфимской и стерлитамакской агломерациях. Параллельно продолжится активная работа с федеральным правительством по привлечению ресурсов. Недавно Башкирии уже одобрили кредит на 5 млрд рублей для инфраструктуры в Зауфимье.
Инициативы региона получили высокую оценку на федеральном уровне. Представитель Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин особенно похвалил институт бизнес-шерифов. Эту практику — инвеступолномоченных в каждом муниципалитете — АСИ порекомендовало для изучения другим субъектам РФ как реально работающий механизм.
По данным Минфина Башкирии, за первые семь месяцев 2025 года дефицит республиканского бюджета достиг 4,8 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», за тот же период объёмы промышленного производства в регионе сократились на 3,4% по сравнению с прошлым годом.