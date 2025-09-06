Глава Башкирии сообщил о планах перехода на режим мобилизационной экономики

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о возможном переходе к мобилизационной экономике. Республику ждут экономные траты из-за санкций и недобора налогов.

Республику, похоже, ждёт период затянутых поясов. О возможном переходе на мобилизационные рельсы экономики сообщил глава региона Радий Хабиров. Заявление прозвучало на инвестсабантуе «Зауралье-2025» в Сибае, передает РБК-Уфа.

Причина такого разворота — целый ворох из проблем. На экономику давят внешнеполитическая обстановка, санкционное давление и расходы на поддержку СВО. Ситуацию усугубляют макроэкономические тренды и высокая ключевая ставка. Сам Хабиров назвал текущие условия беспрецедентно сложными.

Для объяснения своей идеи глава республики использовал зоологическую метафору. По его словам, нужно действовать, как ящерица, отбрасывающая хвост в опасности, или как медведь, который живёт за счёт накопленного жира. Речь идёт не о тотальном урезании всего, а о более вдумчивом подходе к тратам в непростой период.

С финансами действительно не всё гладко. Казна недополучает некоторые налоги, а расходы растут вместе с доходами. По итогам первого полугодия 2025 года инвестиции в основной капитал немного просели, снизился и индекс промпроизводства. Впрочем, власти уверены, что год получится закрыть с плюсовыми показателями.

Стратегия выживания уже намечена. Упор сделают на развитие новых экономических центров, например, в Зауралье, а не только в уфимской и стерлитамакской агломерациях. Параллельно продолжится активная работа с федеральным правительством по привлечению ресурсов. Недавно Башкирии уже одобрили кредит на 5 млрд рублей для инфраструктуры в Зауфимье.

Инициативы региона получили высокую оценку на федеральном уровне. Представитель Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин особенно похвалил институт бизнес-шерифов. Эту практику — инвеступолномоченных в каждом муниципалитете — АСИ порекомендовало для изучения другим субъектам РФ как реально работающий механизм.