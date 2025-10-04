Электричество в Башкирии подорожает с октября 2026 года

ФАС предложила поднять тарифы на электроэнергию для Башкирии с октября 2026 года. Цена за киловатт-час вырастет на 11%, достигнув 5,44 рубля.

С 1 октября 2026 года стоимость электроэнергии для жителей Башкирии может вырасти на 11%. Базовый тариф увеличится с 4,91 до 5,44 рубля за киловатт-час. Такой проект подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В первые девять месяцев следующего года цены останутся на текущем уровне, пишет РБК-Уфа.

Повышение тарифов связано с общим прогнозом роста цен на электроэнергию по всей России, который правительство закладывает на уровне 11,3%. Для сравнения, в некоторых регионах рост будет более значительным. Самые высокие тарифы предложены для Чукотки (12,6 рубля за кВт·ч) и Якутии (10,71 рубля), а самый низкий — для Иркутской области (1,96 рубля).

Для жителей Башкирии важно помнить, что в республике действует ступенчатая система оплаты: чем больше энергии вы потребляете, тем дороже стоит каждый киловатт-час. Новый тариф в 5,44 рубля будет применяться к первой, самой распространённой категории потребления (до 3900 кВт·ч в месяц для горожан в домах без электроплит). Тарифы для второй и третьей категорий также будут пересчитаны. Для сельских жителей, у которых тарифы ниже, повышение также будет пропорциональным.