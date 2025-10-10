Экспорт пиломатериалов из Башкирии падает третий год подряд

Экспорт пиломатериалов из Башкирии снова рухнул — минус 21% за девять месяцев. Поставки падают третий год подряд из-за санкций. Круг покупателей сузился до семи стран, зато экспорт плит в Китай резко вырос.

За первые девять месяцев 2025 года экспорт пиломатериалов из Башкирии сократился на 21,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поставки за рубеж падают как минимум третий год подряд, что говорит о серьезной перестройке рынка для лесопромышленников республики.

Согласно данным Россельхознадзора, с января по сентябрь башкирские компании отправили за границу 45 тысяч кубометров досок и бруса. Годом ранее этот показатель составлял 57,1 тысячи. География поставок также сузилась: вместо двенадцати стран продукцию теперь покупают только семь — Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Тенденция к снижению наблюдается с 2022 года. Если за девять месяцев 2022-го республика экспортировала 106,1 тысячи кубометров пиломатериалов, то в 2023-м — уже 83,6 тысячи.

Эксперты связывают это падение с санкционными ограничениями и вынужденным уходом с европейских рынков. Компании переориентируются на торговлю с «дружественными» странами.

В то же время растет спрос на продукцию более глубокой переработки. Например, за первые пять месяцев 2025 года экспорт древесно-стружечных плит (ОСП и ДСП) из Башкирии в Китай вырос в 4,3 раза и достиг 15,4 тысячи кубометров. Это показывает, что производители адаптируются к новым условиям, делая ставку на товары с большей добавленной стоимостью.