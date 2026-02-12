0
9 часов
Экономика

Эксперты рассчитали доход, необходимый для покупки двухкомнатной квартиры в Уфе

По данным РБК Недвижимость, для одобрения рыночной ипотеки на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке Уфы необходим ежемесячный доход в размере 151,7 тыс. рублей.
ключи от жилья в руках
©коллаж Ньюс-Баш

Аналитики портала «РБК-Недвижимость» подсчитали, сколько должен зарабатывать заемщик для покупки типового жилья в кредит. Жителю Уфы для одобрения рыночной ипотеки на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке требуется подтвержденный доход 151,7 тысячи рублей в месяц.

Расчет РБК: 6,5 млн за квартиру и ставка 20,5% годовых

Эксперты смоделировали ситуацию покупки стандартной «двушки» площадью 55 кв. м и стоимостью 6,5 млн рублей. В расчет заложили актуальную рыночную ставку 20,5% годовых, срок кредита 20 лет и минимальный первоначальный взнос. Если официальная зарплата покупателя ниже расчетной планки, банк с высокой вероятностью откажет в займе из-за чрезмерной долговой нагрузки.

Сравнение с Москвой и Казанью: где ипотека еще дороже

Уфа находится в середине рейтинга по доступности жилья. В среднем по российским городам-миллионникам требуемый доход еще выше — 190 тысяч рублей.

Самые жесткие условия зафиксированы в трех мегаполисах:

  • Москва — для покупки аналогичной квартиры нужно зарабатывать 523,9 тысячи;
  • Санкт-Петербург — порог входа составляет 297,5 тысячи;
  • Казань — банк запросит доход 248,6 тысячи рублей.

Исследование показало, что при зарплате ниже 120 тысяч рублей рыночную ипотеку на двухкомнатную квартиру сейчас невозможно взять ни в одном мегаполисе страны.

Цены на жилье в Уфе: вторичка дорожает, новостройки дешевеют

Рынок недвижимости Уфы показывает разнонаправленную динамику, которая усложняет жилищный вопрос. Вторичное жилье, для которого и рассчитан доход в 151,7 тысячи, дорожает. По данным портала «Мир квартир», в январе 2026 года цена квадратного метра выросла на 1,7% и составила 131 тысячу рублей. Средняя стоимость готовой квартиры увеличилась до 6,97 млн рублей.

Новостройки дешевеют, но остаются дороже «вторички». Цена метра упала на 5% до 172 тысяч рублей, а средний лот стоит 7,62 млн рублей. Разница в цене между строящимся и готовым жильем составляет около 20%.

Аренда или ипотека: что выбирают уфимцы

Высокие требования к доходам — прямое следствие жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок по рыночной ипотеке. Банки страхуют риски невозврата средств, отсекая заемщиков, которые будут отдавать за кредит большую часть зарплаты.

Тем, кто не проходит по банковским требованиям, остается копить больший первоначальный взнос или выбирать аренду. Ранее эксперты «Мир квартир» отмечали, что из-за недоступности ипотеки многие собственники в Уфе отказались от продажи квартир и вывели их на рынок найма. Весной 2025 года средняя ставка аренды «двушки» в Уфе составляла 31 тысячу рублей.

Похожие записи
0
11.02.2026
Образование

Назван лучший детский лагерь Башкирии: итоги официального рейтинга-2025

детский лагерь
В Доме Правительства наградили победителей смотра-конкурса. Первое место среди загородных учреждений занял лагерь «Калкан», среди дневных — Дворец пионеров Стерлитамака.
0
10.02.2026
Происшествия

Приставы задержали в суде бабушку школьника, напавшего на общежитие БГМУ

подследственный в зале суда
Пожилая женщина прибыла на заседание по избранию меры пресечения своему внуку, обвиняемому в нападении на студентов медуниверситета. При досмотре у нее обнаружили запрещенный к проносу предмет.
0
10.02.2026
Новости

Врачам в Уфе предлагают оклады на уровне слесарей и трактористов: что известно о зарплатах в крупных больницах

врач держит в руках деньги
В двух крупных больницах Уфы врачам предлагают оклады от 45–50 тысяч рублей, что сопоставимо с зарплатами слесарей и трактористов.
0
10.02.2026
Экономика

В Башкирии за 35 лет зарплата выросла в 251 раз — с 269 до 67 тысяч рублей

кошелек с пятитысячными купюрами
Башстат опубликовал архивную динамику зарплат с 1990 года. Номинальный рост выглядит фантастически, но эксперты напоминают о деноминации и реальной покупательной способности рубля.
0
10.02.2026
Криминал

МВД раскрыло статистику изнасилований в Башкирии и регионах России

проблесковый маячок автомобиля полиции
В 2025 году в республике зафиксировано 89 преступлений по статье 131 УК РФ. Показатели остались на уровне предыдущего года, сообщает МВД.
0
09.02.2026
Новости

Глава Башкирии лично приехал в общежитие к индийским студентам и попросил прощения

Радий Хабиров
Глава Башкирии навестил пострадавших иностранных студентов после атаки подростка на общежитие в Уфе и пообещал оплатить лечение и перелёт на родину.
0
09.02.2026
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело по факту травмирования второклассника в школе

автомобиль следственного комитета
В Уфе возбуждено уголовное дело о халатности после получения второклассником травмы головы. Следствие полагает, что администрация школы не предотвратила конфликт.
0
09.02.2026
Криминал

Суд в Уфе отправил в СИЗО подростка, напавшего с ножом на студентов БГМУ

подследственный в зале суда
В Уфе суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего с ножом на иностранных студентов БГМУ. Обвиняемый признал вину и попросил прощения у всех пострадавших.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.