Эксперты рассчитали доход, необходимый для покупки двухкомнатной квартиры в Уфе

По данным РБК Недвижимость, для одобрения рыночной ипотеки на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке Уфы необходим ежемесячный доход в размере 151,7 тыс. рублей.

Аналитики портала «РБК-Недвижимость» подсчитали, сколько должен зарабатывать заемщик для покупки типового жилья в кредит. Жителю Уфы для одобрения рыночной ипотеки на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке требуется подтвержденный доход 151,7 тысячи рублей в месяц.

Расчет РБК: 6,5 млн за квартиру и ставка 20,5% годовых

Эксперты смоделировали ситуацию покупки стандартной «двушки» площадью 55 кв. м и стоимостью 6,5 млн рублей. В расчет заложили актуальную рыночную ставку 20,5% годовых, срок кредита 20 лет и минимальный первоначальный взнос. Если официальная зарплата покупателя ниже расчетной планки, банк с высокой вероятностью откажет в займе из-за чрезмерной долговой нагрузки.

Сравнение с Москвой и Казанью: где ипотека еще дороже

Уфа находится в середине рейтинга по доступности жилья. В среднем по российским городам-миллионникам требуемый доход еще выше — 190 тысяч рублей.

Самые жесткие условия зафиксированы в трех мегаполисах:

Москва — для покупки аналогичной квартиры нужно зарабатывать 523,9 тысячи;

Санкт-Петербург — порог входа составляет 297,5 тысячи;

Казань — банк запросит доход 248,6 тысячи рублей.

Исследование показало, что при зарплате ниже 120 тысяч рублей рыночную ипотеку на двухкомнатную квартиру сейчас невозможно взять ни в одном мегаполисе страны.

Цены на жилье в Уфе: вторичка дорожает, новостройки дешевеют

Рынок недвижимости Уфы показывает разнонаправленную динамику, которая усложняет жилищный вопрос. Вторичное жилье, для которого и рассчитан доход в 151,7 тысячи, дорожает. По данным портала «Мир квартир», в январе 2026 года цена квадратного метра выросла на 1,7% и составила 131 тысячу рублей. Средняя стоимость готовой квартиры увеличилась до 6,97 млн рублей.

Новостройки дешевеют, но остаются дороже «вторички». Цена метра упала на 5% до 172 тысяч рублей, а средний лот стоит 7,62 млн рублей. Разница в цене между строящимся и готовым жильем составляет около 20%.

Аренда или ипотека: что выбирают уфимцы

Высокие требования к доходам — прямое следствие жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок по рыночной ипотеке. Банки страхуют риски невозврата средств, отсекая заемщиков, которые будут отдавать за кредит большую часть зарплаты.

Тем, кто не проходит по банковским требованиям, остается копить больший первоначальный взнос или выбирать аренду. Ранее эксперты «Мир квартир» отмечали, что из-за недоступности ипотеки многие собственники в Уфе отказались от продажи квартир и вывели их на рынок найма. Весной 2025 года средняя ставка аренды «двушки» в Уфе составляла 31 тысячу рублей.