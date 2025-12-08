Эксперты назвали реальную сумму, которую готовы платить работодатели в Башкирии

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили рынок труда республики за ноябрь и опубликовали данные о доходах.

Аналитики установили, что медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 82 300 рублей. Специалисты сервиса отмечают, что работодатели увеличивают ставки для привлечения сотрудников в условиях дефицита кадров.

Компании предлагают суммы выше финансовых ожиданий соискателей. Жители в своих резюме указывают в среднем 70 000 рублей. Разница между предложениями работодателей и запросами соискателей составляет более 12 тысяч рублей.

Данные показывают рост предложений по сравнению с октябрем. Месяц назад компании предлагали медианный оклад 79 800 рублей, за ноябрь показатель увеличился на 2,5 тысячи. Работодатели повышают зарплаты в производственных секторах и продажах.

Башстат в отчете за январь-июль зафиксировал среднюю номинальную зарплату 72 100 рублей, что на 11,7% больше показателей предыдущего года. Правительство республики планирует увеличить показатель до 98 400 рублей к 2028 году.

РИА Новости провело исследование распределения доходов в регионе. Агентство установило, что 2,7% работников республики получают больше 200 тысяч рублей. При этом 35% населения зарабатывают меньше 45 тысяч рублей в месяц.