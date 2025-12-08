0
38 минут
Экономика

Эксперты назвали реальную сумму, которую готовы платить работодатели в Башкирии

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили рынок труда республики за ноябрь и опубликовали данные о доходах.
деньги под кошельком
©News-bash

Аналитики установили, что медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 82 300 рублей. Специалисты сервиса отмечают, что работодатели увеличивают ставки для привлечения сотрудников в условиях дефицита кадров.

Компании предлагают суммы выше финансовых ожиданий соискателей. Жители в своих резюме указывают в среднем 70 000 рублей. Разница между предложениями работодателей и запросами соискателей составляет более 12 тысяч рублей.

Данные показывают рост предложений по сравнению с октябрем. Месяц назад компании предлагали медианный оклад 79 800 рублей, за ноябрь показатель увеличился на 2,5 тысячи. Работодатели повышают зарплаты в производственных секторах и продажах.

Башстат в отчете за январь-июль зафиксировал среднюю номинальную зарплату 72 100 рублей, что на 11,7% больше показателей предыдущего года. Правительство республики планирует увеличить показатель до 98 400 рублей к 2028 году.

РИА Новости провело исследование распределения доходов в регионе. Агентство установило, что 2,7% работников республики получают больше 200 тысяч рублей. При этом 35% населения зарабатывают меньше 45 тысяч рублей в месяц.

Похожие записи
0
05.12.2025
Образование

Учителям хотят гарантировать оклад не ниже двух МРОТ по всей стране

кошелек с пятитысячными купюрами
Сенатор комитета Совфеда по образованию предложил закрепить минимальный оклад учителей на уровне не ниже двух МРОТ, а все надбавки платить сверху.
1
04.12.2025
Жизнь

«Нет желания работать!»: В Башкирии техперсонал школ и садов пожаловался на нищенские зарплаты

монеты на кошельке
В Башкирии младший воспитатель заявила, что техперсонал садиков и школ живет на МРОТ без премий и 13-й зарплаты.
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил новый МРОТ на 2026 год: сколько гарантированно получат в Башкирии?

пятитысячные рублевые купюры
Президент России утвердил повышение МРОТ на 2026 год до 27 093 рублей. В Башкирии с учетом уральского коэффициента минимум превысит 31 тысячу.
0
25.11.2025
Экономика

Зарплаты глав районов Уфы вырастут почти в два раза

деньги под кошельком
В городском бюджете на следующий год заложен рост расходов на содержание глав районных администраций. Средняя зарплата руководителей увеличится с 152 до 275 тысяч рублей.
0
21.11.2025
Новости

МРОТ-2026: в Башкирии установлен новый зарплатный минимум

кошелек с пятитысячными купюрами
Региональная Гострудинспекция официально подтвердила повышение МРОТ с 1 января 2026 года. Минимальная зарплата в республике составит 31 156 рублей, что на 20,7% выше текущего значения.
0
18.11.2025
Новости

От 42 до 123 тысяч рублей: Башстат раскрыл трехкратный разрыв в зарплатах жителей Башкирии

мужчина за ноутбуком
Средние заработки в разных отраслях экономики Башкирии, по данным Башстата, могут различаться почти в три раза. Наиболее высокие доходы зафиксированы в нефтепереработке, а самые низкие — в сфере гостеприимства и общественного питания.
0
16.11.2025
Новости

В Уфе назвали вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Специалистам в Уфе предлагают заработную плату до ₽200 тысяч в месяц. Данные о самых высокооплачиваемых вакансиях по итогам прошедшей недели представил городской Центр занятости населения.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.