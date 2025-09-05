0
Экономика

Экономист назвал отрасли с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в Башкирии

Жителям Башкирии рассказали, где можно найти зарплату от 100 тысяч. Экономист раскрыл топ-5 самых прибыльных отраслей.
рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Оказывается, заработать в Башкирии больше 100 тысяч рублей — задача вполне реальная. Экономист Рустем Ахунов в своём телеграм-канале поделился информацией о самых щедрых работодателях. Нужно просто знать, где искать.

Абсолютный топ — это производство нефтепродуктов и кокса. Там специалисты в среднем получают по 123,1 тысячи рублей. Активно дышит в спину сфера добычи полезных ископаемых с окладами в районе 104,5 тысяч. За исследования и разработки в научной области теперь готовы платить около 114,9 тысяч в месяц.

Для тех, кто не связан с недрами, тоже есть варианты. Например, изготовление транспорта и оборудования принесёт доход в размере 102,1 тысячи. Немногим меньше платят в химической промышленности — 101,4 тысячи рублей.

Однако официальная статистика рисует иную картину. По данным Росстата, средний заработок в республике застыл на отметке 76,2 тысячи рублей в июне. Эта цифра вызывает у местных жителей в соцсетях бурю негодования. Разрыв между отчётами и реальностью кажется людям настоящей пропастью.

Народ уверен, что такие средние показатели получаются за счёт сверхдоходов единиц. Один получает миллионы, десять — МРОТ, а в среднем у всех всё неплохо. Эта статистическая арифметика — как вечный мем про голубцы из мяса и капусты.

По данным РБК Уфа, за январь-май 2025 года среднемесячный доход в регионе был ещё скромнее — 70,8 тысяч рублей. По этому показателю Башкирия заняла шестую строчку в Приволжском федеральном округе, уступив соседям из Татарстана и Пермского края.

Аналитики РИА Рейтинг ранее в 2025 году подсчитали, что половина жителей Башкирии сможет рассчитывать на зарплату от 100 тысяч только через 5,3 года. Так что пока шестизначные оклады для большинства остаются скорее мечтой, чем повседневностью.

