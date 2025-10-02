Экономика России замедлилась до 0,4% роста в августе

Экономика России почти остановилась — августовский рост ВВП в годовом выражении составил всего 0,4%. Эксперты связывают это с исчерпанием оборонного импульса.

ВВП России в августе 2025 года сохранил рост на уровне 0,4 процента в годовом выражении, повторив показатель июля, сообщило РИА, ссылаясь на данные Министерства экономического развития. По итогам восьми месяцев года российская экономика продемонстрировала прирост в 1 процент, что значительно ниже темпов предыдущих лет и отражает процесс постепенного «охлаждения» после военного бума.

В месячном выражении с учетом сезонных факторов экономический рост в августе оказался нулевым, что подтверждает тренд замедления деловой активности. Данные свидетельствуют о завершении периода быстрого роста, который российская экономика демонстрировала в 2023-2024 годах на фоне масштабного развития оборонной промышленности.

Пересмотр прогнозов в сторону понижения

Министерство экономического развития в сентябре кардинально пересмотрело прогноз роста ВВП на 2025 год, снизив его с 2,5 до 1 процента. Аналогично скорректирован прогноз на 2026 год — с 2,4 до 1,3 процента. Центральный банк сохраняет свою оценку роста экономики в диапазоне 1-2 процента на текущий год.

По словам представителя Минэкономразвития, замедление носит естественный характер после периода перегрева. «За последние несколько месяцев четко видно постепенное охлаждение экономики. При этом темпы остались положительными», — отметило ведомство.

Исчерпание оборонного импульса

Эксперты связывают замедление экономики с исчерпанием стимулирующего эффекта военно-промышленного комплекса. После двух лет активного роста, обеспеченного масштабными госрасходами на оборону, этот источник развития начинает ослабевать. По данным президента Владимира Путина, военные расходы России составляют 6,3 процента ВВП, или 13,5 триллиона рублей.

Бывший министр финансов Михаил Задорнов сравнил нынешнюю ситуацию со спортсменом, эффект от «допинга» у которого постепенно проходит.