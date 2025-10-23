Два предприятия «Башнефти» попали под санкции Минфина США

Ограничения блокируют все активы этих предприятий, которые находятся в США или под контролем американских лиц.

Минфин США 22 октября включил в санкционный список две дочерние компании «Башнефти» — ООО «Башнефть-Добыча» из Уфы и ООО «Башнефть-Полюс» из Нарьян-Мара. Это произошло в рамках нового пакета санкций против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их 34 «дочек». Ограничения блокируют все активы этих предприятий, которые находятся в США или под контролем американских лиц.

Почему ввели санкции

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заявило, что новые меры вводятся «из-за отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу по завершению войны на Украине». Глава американского Минфина Скотт Бессент призвал союзников поддержать санкции и заявил о готовности принять дополнительные меры для поддержки усилий президента Дональда Трампа по прекращению конфликта.

Сами санкции подразумевают блокировку активов компаний, находящихся в США. Американским гражданам и компаниям запрещается совершать любые сделки с этими организациями без специального разрешения. Иностранные банки, которые проводят значительные операции в пользу этих компаний, рискуют попасть под вторичные санкции.

Что это за предприятия

«Башнефть-Добыча» зарегистрирована в Уфе в октябре 2009 года. Компания занимается разведкой и разработкой нефтяных месторождений. Ее учредителем выступает АНК «Башнефть», руководит ей Сергей Нонява.

«Башнефть-Полюс» зарегистрирована в Нарьян-Маре в октябре 2010 года. Это совместное предприятие «Башнефти» и «Лукойла»: 74,9% уставного капитала принадлежит «Башнефти», 25,1% — «Лукойлу». Компания разрабатывает нефтегазовые месторождения в Ненецком автономном округе. Руководит предприятием Андрей Комаров.

Кто еще попал под санкции

Помимо «Башнефти», под ограничения попали 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть структур «Лукойла». Среди них «Сибнефтегаз», «Уралойл», «Оренбургнефть», «Юганскнефтегаз», «Лукойл-Западная Сибирь» и «Лукойл-Калининградморнефть». Минфин США пояснил, что блокируются все компании, которыми «Роснефть» и «Лукойл» владеют прямо или косвенно на 50% и более, даже если они не указаны в опубликованном списке.