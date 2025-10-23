0
8 часов
Экономика

Два предприятия «Башнефти» попали под санкции Минфина США

Ограничения блокируют все активы этих предприятий, которые находятся в США или под контролем американских лиц.
нефтяные резервуары
©ПАО АНК "Башнефть"

Минфин США 22 октября включил в санкционный список две дочерние компании «Башнефти» — ООО «Башнефть-Добыча» из Уфы и ООО «Башнефть-Полюс» из Нарьян-Мара. Это произошло в рамках нового пакета санкций против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их 34 «дочек». Ограничения блокируют все активы этих предприятий, которые находятся в США или под контролем американских лиц.

Содержание
  1. Почему ввели санкции
  2. Что это за предприятия
  3. Кто еще попал под санкции

Почему ввели санкции

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заявило, что новые меры вводятся «из-за отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу по завершению войны на Украине». Глава американского Минфина Скотт Бессент призвал союзников поддержать санкции и заявил о готовности принять дополнительные меры для поддержки усилий президента Дональда Трампа по прекращению конфликта.

Сами санкции подразумевают блокировку активов компаний, находящихся в США. Американским гражданам и компаниям запрещается совершать любые сделки с этими организациями без специального разрешения. Иностранные банки, которые проводят значительные операции в пользу этих компаний, рискуют попасть под вторичные санкции.

Что это за предприятия

«Башнефть-Добыча» зарегистрирована в Уфе в октябре 2009 года. Компания занимается разведкой и разработкой нефтяных месторождений. Ее учредителем выступает АНК «Башнефть», руководит ей Сергей Нонява.

«Башнефть-Полюс» зарегистрирована в Нарьян-Маре в октябре 2010 года. Это совместное предприятие «Башнефти» и «Лукойла»: 74,9% уставного капитала принадлежит «Башнефти», 25,1% — «Лукойлу». Компания разрабатывает нефтегазовые месторождения в Ненецком автономном округе. Руководит предприятием Андрей Комаров.

Кто еще попал под санкции

Помимо «Башнефти», под ограничения попали 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть структур «Лукойла». Среди них «Сибнефтегаз», «Уралойл», «Оренбургнефть», «Юганскнефтегаз», «Лукойл-Западная Сибирь» и «Лукойл-Калининградморнефть». Минфин США пояснил, что блокируются все компании, которыми «Роснефть» и «Лукойл» владеют прямо или косвенно на 50% и более, даже если они не указаны в опубликованном списке.

В середине октября 2025 года Великобритания ввела блокирующие санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Утром 23 октября акции «Лукойла» и «Роснефти» на Московской бирже подешевели более чем на 3,5% после новостей об американских санкциях. Россия считает западные санкции незаконными.

