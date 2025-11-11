0
Экономика

«Доставил нам головную боль»: Хабиров о спасении «Башкиравтодора»

Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире рассказал о спасении «Башкиравтодора». У компании миллиардные долги, сорванные контракты и попытка рейдерского захвата.
Государственная компания «Башкиравтодор», отвечающая за большинство дорог в республике, находится в тяжелом финансовом положении. На прямой линии глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что у властей есть план по спасению предприятия. Цель — стабилизировать его работу к весне следующего года.

Проблема компании в парадоксе. «Башкиравтодор» выиграл тендеры на несколько миллиардов рублей. Но из-за огромного кредитного портфеля у него не хватало средств на выполнение этих же работ. Это создало ловушку: работа нужна для погашения долгов, но выполнять ее не на что.

Ситуацию усугубила попытка рейдерского захвата. Глава республики назвал это «подножкой», которая отбросила план восстановления на несколько месяцев назад. По его словам, попытку введения конкурсного производства удалось отбить. Радий Хабиров пообещал, что организаторов захвата найдут и привлекут к ответственности.

«Предприятие в сложном состоянии находится, но в значительном лучшем, чем в прошлом году. У нас есть понимание, как его вытащить», — отметил Радий Хабиров.

Несмотря на «упущенное лето», «Башкиравтодор» продолжает работать. Сейчас финансовое состояние компании лучше, чем год назад. Однако будущее восстановление напрямую зависит от нового финансирования. Глава региона признал, что поиск денег может стать «большой проблемой».

Слова Хабирова о «подножке» — это, вероятно, о деле о банкротстве, инициированном кредиторами в феврале 2024 года. В июле 2025-го Арбитражный суд Башкирии признал «Башкиравтодор» банкротом и ввёл конкурсное производство. Однако уже в сентябре апелляционная инстанция в Челябинске отменила это решение, посчитав его преждевременным, и вернула компанию под процедуру наблюдения. Суд учёл, что у предприятия есть шансы на восстановление.

Финансовые проблемы преследуют главного дорожника республики не первый год. Кредиторская задолженность выросла с 8,7 млрд в 2022-м до 12,3 млрд рублей к началу 2025 года, а число кредиторов превысило 200. На финансовое состояние повлияли убыточный контракт на трассу Бирск – Тастуба – Сатка и резкий рост цен на стройматериалы. К тому же, на фоне кризиса стало известно об уголовном деле против бывшего гендиректора Ильдара Юланова по обвинению в хищениях на сумму более 90 млн рублей.

