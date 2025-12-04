Доллар теряет позиции, рубль вплотную подошел к отметке 75 рублей

Доллар на внебиржевом рынке обновил минимум с 2023 года, курс ЦБ тоже просел, эксперты спорят, увидим ли 75 рублей и как долго рубль останется таким сильным.

В первые дни декабря расчетный курс доллара в России падал до 76–76,5 рубля, сообщает Коммерсант. Это минимум с мая 2023 года и фактически шаг до психологической отметки 75 рублей, о возможности которой аналитики говорили еще осенью.

При этом официальный курс Банка России на 4 декабря установлен на уровне 77,9556 рубля за доллар. Регулятор уже несколько дней подряд фиксирует значения в районе 77–78 рублей, что стало самым низким уровнем почти за два с половиной года по отношению к американской валюте.

Эксперты связывают резкое укрепление рубля с комбинацией высокой ключевой ставки ЦБ, которая делает рублевые депозиты и облигации заметно выгоднее, и активной продажей валютной выручки экспортерами. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» также указывает на слабый спрос населения и компаний на иностранную валюту, что дополнительно давит на курс доллара вниз.

Часть аналитиков называет базовым сценарий, при котором в ближайшие недели доллар будет держаться в коридоре около 75–83 рубля за единицу без устойчивого выхода за эти рамки. Есть и более смелые прогнозы: некоторые эксперты допускают кратковременное падение доллара ниже 75 рублей к концу декабря, но предупреждают, что столь сильный рубль может оказаться недолговечным.

Ранее «Ньюс-Баш» уже отмечал, что осенью на Мосбирже доллар лишь эпизодически опускался ниже 82 рублей на фоне резкого повышения ключевой ставки и жестких требований к продаже валютной выручки со стороны компаний. Сейчас укрепление рубля зашло куда дальше: по оценкам ряда изданий, за год официальный курс доллара снизился почти на 30 рублей, что делает нынешнее движение одним из самых заметных за последние годы.