Доходы жителей Башкирии приблизились к 50 тысячам рублей в месяц

Среднемесячные доходы в Башкирии выросли почти до 50 тысяч рублей. Номинальный рост составил 16,9%, а реальный, с поправкой на инфляцию, — 6,7%.

Среднемесячный доход жителей Башкирии в первом полугодии 2025 года достиг 49 097 рублей. Это на 16,9% больше, чем годом ранее, однако реальная покупательная способность выросла не так сильно. Разбираемся, что эти цифры означают для экономики региона и кошелька каждого жителя.

Номинальный и реальный рост

По данным Башстата, номинальные денежные доходы населения показали рост. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года средний доход составлял 41 984 рубля.

Более важный показатель — реальные располагаемые доходы, которые учитывают инфляцию и обязательные платежи. Этот показатель вырос на 6,7%.

Причины роста доходов

Рост доходов связан с несколькими факторами. Во-первых, в регионе наблюдается экономический подъем, восстановление промышленности и реализация крупных инвестиционных проектов. Это создает новые рабочие места и увеличивает спрос на труд.

Во-вторых, на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Чтобы привлечь и удержать специалистов, работодатели вынуждены повышать заработную плату. Средняя номинальная зарплата в республике в первом полугодии 2025 года составила 71,7 тыс. рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее.

Рост доходов в Башкирии опережает некоторые общероссийские тенденции. Например, рост инвестиций в республике за первое полугодие 2024 года опережал среднероссийскую динамику в 2,4 раза.

Правительство республики прогнозирует дальнейшее увеличение доходов. Ожидается, что к концу 2025 года среднемесячная зарплата превысит 76 тысяч рублей. По прогнозам, к 2028 году этот показатель может достичь 98,4 тысячи рублей, что будет способствовать дальнейшему росту благосостояния жителей региона.