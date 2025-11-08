0
4 часа
Экономика

Доходы жителей Башкирии приблизились к 50 тысячам рублей в месяц

Среднемесячные доходы в Башкирии выросли почти до 50 тысяч рублей. Номинальный рост составил 16,9%, а реальный, с поправкой на инфляцию, — 6,7%.
рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
©News-bash

Среднемесячный доход жителей Башкирии в первом полугодии 2025 года достиг 49 097 рублей. Это на 16,9% больше, чем годом ранее, однако реальная покупательная способность выросла не так сильно. Разбираемся, что эти цифры означают для экономики региона и кошелька каждого жителя.

Номинальный и реальный рост

По данным Башстата, номинальные денежные доходы населения показали рост. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года средний доход составлял 41 984 рубля.

Более важный показатель — реальные располагаемые доходы, которые учитывают инфляцию и обязательные платежи. Этот показатель вырос на 6,7%.

Причины роста доходов

Рост доходов связан с несколькими факторами. Во-первых, в регионе наблюдается экономический подъем, восстановление промышленности и реализация крупных инвестиционных проектов. Это создает новые рабочие места и увеличивает спрос на труд.

Во-вторых, на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Чтобы привлечь и удержать специалистов, работодатели вынуждены повышать заработную плату. Средняя номинальная зарплата в республике в первом полугодии 2025 года составила 71,7 тыс. рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее.

Рост доходов в Башкирии опережает некоторые общероссийские тенденции. Например, рост инвестиций в республике за первое полугодие 2024 года опережал среднероссийскую динамику в 2,4 раза.

Правительство республики прогнозирует дальнейшее увеличение доходов. Ожидается, что к концу 2025 года среднемесячная зарплата превысит 76 тысяч рублей. По прогнозам, к 2028 году этот показатель может достичь 98,4 тысячи рублей, что будет способствовать дальнейшему росту благосостояния жителей региона.

Похожие записи
0
06.11.2025
Новости

На рынке труда Башкирии выросла медианная зарплата и спрос на кадры

работа в россии
В Башкирии медианная предлагаемая зарплата подскочила до 79,8 тысяч рублей. При этом сами жители ищут работу с окладом на 10 тысяч меньше.
0
05.10.2025
Образование

В Башкирии число педагогов сократилось на 2 тысячи человек за пять лет

учитель на уроке
За пять лет из школ и вузов Башкирии ушли тысячи педагогов. Статистика показала, что сфера образования становится всё более женской, а кадровый дефицит растёт.
0
05.09.2025
Новости

В Башкирии назвали фейком документ об удержаниях 5% из зарплат учителей

кошелек с пятитысячными купюрами
В соцсетях появился поддельный приказ о вычете 5% из зарплат учителей Башкирии. Минпросвещения республики официально заявило: это фейк. Ведомство призвало доверять только проверенным источникам.
1
05.09.2025
Жизнь

Сложно ли найти работу в Уфе: опыт переселенки и реакция горожан

работа в россии
Жительница Башкирии переехала в Уфу за большими деньгами, но столкнулась с суровой реальностью. В сети ей объяснили, что без опыта можно мыть машины за 50 тысяч.
1
03.09.2025
Новости

В деле о банкротстве «Башкиравтодора» оспаривают выплату 145 млн рублей зарплат

дорожник кладут асфальт
Конкурсный управляющий «Башкиравтодора» пытается вернуть 145 млн рублей, выданных как зарплата. Сами же сотрудники до этого требовали доплатить им 82 млн.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.