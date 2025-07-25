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«Для жителей это может и к лучшему»: эксперты о банкротстве «Башкиравтодора»

Дорожный гигант «Башкиравтодор» — банкрот. Арбитражный суд поставил точку в деле «короля госзаказов», оставив в подвешенном состоянии контракты на 3 млрд
укладка асфальта
©Башкиравтодор

Контрактам «Башкиравтодора» можно помахать ручкой. Как пояснил изданию Уфа1 транспортный эксперт Олег Арефьев, после решения Арбитражного суда о банкротстве компании работать по-старому уже не выйдет. Дорожный гигант, споткнувшийся на все четыре ноги, теперь должен думать о долгах, а не о закупке солярки для техники.

Ситуация для БАДа патовая. В течение трёх дней руководство обязано передать конкурсному управляющему все печати, штампы и бухгалтерские документы. А за компанией числятся 57 неисполненных контрактов на общую сумму 3 миллиарда рублей. И это не считая многострадальной улицы Рабкоров в Уфе, которую не могут доделать уже который год.

По мнению эксперта, для жителей это может быть и к лучшему. «Башкиравтодор» долгое время был своего рода священной коровой. Компания собирала все крупные подряды, а потом могла позволить себе игнорировать их исполнение. Городские власти, например, так и не решились разорвать контракт по той же Рабкоров.

Теперь на место БАДа придёт новый игрок. И он, как полагает Арефьев, будет куда более управляемым. Надавить на него с требованием выполнить обязательства станет проще. Правда, кто именно займёт тёплое место главного подрядчика республики, пока можно только гадать.

А что же с деньгами, которые уже уплачены? Мэр Уфы Ратмир Мавлиев ранее говорил, что контракт по Рабкоров нельзя расторгнуть из-за неотработанного аванса. Но эксперт уверен, что это не тупик. Город может вернуть средства через суд или с помощью банковской гарантии, которая является обязательным условием при таких сделках.

По сути, требования города просто включат в общую конкурсную массу. Имущества у «Башкиравтодора» достаточно, так что возврат денег — лишь вопрос времени. Вероятно, активы компании распродадут несколькими крупными лотами, и покупатели на них уже есть.

Часто задаваемые вопросы
- Раз компания государственная, может быть, республика просто покроет все её долги?
Это маловероятно. Хотя компания и принадлежит государству (через Минземимущества и «Региональный фонд»), это не означает автоматического покрытия долгов из бюджета. Кредиторы, которым «Башкиравтодор» должен более 5,4 млрд рублей, уже пытаются привлечь к субсидиарной (дополнительной) ответственности самих владельцев — то есть республиканские структуры. В рамках этого процесса суд даже накладывал арест на принадлежащие республике акции «Башкиравтодора», чтобы не дать вывести активы до погашения долгов.
- Кто теперь будет главным дорожным строителем в Башкирии?
Свято место пусто не бывает. На место «Башкиравтодора», который долгое время был монополистом на рынке госзаказов, придут другие крупные игроки. Среди вероятных претендентов на многомиллиардные контракты можно назвать компании, которые и ранее получали крупные подряды в регионе, например, «Оренбургремдорстрой», «Ханты-Мансийскдорстрой» и уфимский «Дортрансстрой».
- А что будет с уголовным делом о хищениях? Банкротство поможет его «замять»?
Нет, банкротство юридического лица и уголовное преследование его руководителей — это два параллельных процесса. Признание компании банкротом никак не влияет на ход расследования в отношении бывшего гендиректора Ильдара Юланова. Более того, в ходе процедуры банкротства могут вскрыться новые факты вывода активов или фиктивных сделок, которые лягут в основу новых уголовных дел.
банкротство Башкиравтодор
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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