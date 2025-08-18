Главная » Экономика
Для покрытия дефицита бюджета Башкирия возьмет в долг 4 млрд рублей у Новикомбанка

Республика сэкономила на сделке 13 млн рублей
Правительство Башкортостана возьмет краткосрочный кредит на 4 млрд рублей, чтобы покрыть нехватку денег в казне и рассчитаться по старым долгам. Деньги предоставит Новикомбанк, который предложил самые выгодные условия на аукционе в конце июля, сообщает РБК-Уфа.

Изначально власти готовы были заплатить за обслуживание кредита до 182,6 млн рублей, но итоговая цена составила 169,6 млн. Ставка по кредиту оказалась ниже планируемой — 19,35% годовых вместо 20,83%.

Условия кредита гибкие: ставка привязана к ключевой ставке Центробанка и будет меняться вместе с ней. Вернуть всю сумму республика должна в течение 80 дней.

Почему бюджету не хватает денег?

По мнению экономиста Всеволода Спивака, дефицит бюджета связан с тем, что местные компании стали платить меньше налога на прибыль. Ситуация серьезная: на начало июля общий государственный долг Башкортостана уже достиг 74,1 млрд рублей. Если доходы бюджета не вырастут, правительству, возможно, придется снова увеличивать лимит заимствований.

Кредитор республики, Новикомбанк, принадлежит госкорпорации «Ростех» и находится под санкциями США и Евросоюза.

