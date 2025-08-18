Для покрытия дефицита бюджета Башкирия возьмет в долг 4 млрд рублей у Новикомбанка

Республика сэкономила на сделке 13 млн рублей

Правительство Башкортостана возьмет краткосрочный кредит на 4 млрд рублей, чтобы покрыть нехватку денег в казне и рассчитаться по старым долгам. Деньги предоставит Новикомбанк, который предложил самые выгодные условия на аукционе в конце июля, сообщает РБК-Уфа.

Республика сэкономила на сделке 13 млн рублей

Изначально власти готовы были заплатить за обслуживание кредита до 182,6 млн рублей, но итоговая цена составила 169,6 млн. Ставка по кредиту оказалась ниже планируемой — 19,35% годовых вместо 20,83%.

Условия кредита гибкие: ставка привязана к ключевой ставке Центробанка и будет меняться вместе с ней. Вернуть всю сумму республика должна в течение 80 дней.

Почему бюджету не хватает денег?

По мнению экономиста Всеволода Спивака, дефицит бюджета связан с тем, что местные компании стали платить меньше налога на прибыль. Ситуация серьезная: на начало июля общий государственный долг Башкортостана уже достиг 74,1 млрд рублей. Если доходы бюджета не вырастут, правительству, возможно, придется снова увеличивать лимит заимствований.