Депутаты Башкирии утвердили дефицитный бюджет‑2026 в первом чтении

В Курултае Башкирии одобрили в первом чтении проект бюджета на 2026–2028 годы: доходы 314,1 млрд, расходы 336,6 млрд, дефицит 22,5 млрд рублей.
курултай башкирии
Депутаты Курултая утвердили в первом чтении проект закона о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ сразу зафиксирован как дефицитный: разрыв между доходами и расходами составит десятки миллиардов, пишет ТАСС.

Согласно озвученным параметрам, в 2026 году доходы региональной казны прогнозируются на уровне 314,1 млрд рублей, тогда как расходы запланированы в объеме 336,6 млрд рублей. Недостающие 22,5 млрд рублей власти собираются покрывать за счет определенных источников заимствований и внутренних резервов.

В аналитических материалах Минфина подчеркивается, что при верстке бюджета учитывали текущие экономические риски и санкционное давление. Основной задачей назвали удержание сбалансированности финансовой системы при одновременном выполнении социальных обязательств и инвестиционных планов.

Дополнительно уточняется структура доходов: налоговые и неналоговые поступления на 2026 год оцениваются в 239,3 млрд рублей, остальное должны дать безвозмездные поступления из федерального бюджета. Ключевыми донорами остаются налог на прибыль организаций, НДФЛ, акцизы и налог на имущество компаний.

Расходная часть, по данным экономического блока правительства, сформирована с приоритетом социальных статей. Крупнейший раздел «Социальная политика» должен получить порядка 88,8 млрд рублей, при этом власти обещают сохранить поддержку малообеспеченных семей и отдельные меры для бизнеса.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев заявил, что при сохранении текущих тенденций в ближайшие три года регион рассчитывает на устойчивую динамику основных показателей и дальнейшее снижение безработицы. При этом он признал наличие негативных факторов, которые уже заложены в прогноз и параметры бюджета.

Ранее Минфин Башкирии уже предупреждал, что дефицит бюджета усиливается на фоне роста расходов и снижения части поступлений от налога на прибыль организаций. Ведомство предлагало компенсировать часть выпадающих доходов за счет повышения с 2026 года налога на имущество для ряда объектов и удорожания патентов, что должно дать дополнительно около 320 млн рублей.

