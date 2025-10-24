0
10 часов
Экономика

Чиновники в Башкирии придумали, как дома будут сами себя обеспечивать электричеством

Минстрой РБ предложил легализовать фасадные СЭС для питания квартир в МКД. Ждут согласования на федеральном уровне; обещают снижение платежей и меньшую нагрузку на сети.
многоквартирный дом с лоджией
©UTV

Минстрой Башкирии разработал законодательную инициативу, которая разрешит направлять электроэнергию от солнечных панелей напрямую в квартиры многоквартирных домов. Сейчас федеральный закон «Об электроэнергетике» позволяет использовать солнечную энергию только для мест общего пользования — подъездов, лифтов, дворового освещения. Об этом сообщает Коммерсант.

Содержание
  1. Что предлагают башкирские чиновники
  2. Как это работает сейчас
  3. В чём проблема закона
  4. Солнечная энергетика в Башкирии

Что предлагают башкирские чиновники

И.о. министра строительства Артём Ковшов представил поправки в статью 3 федерального закона на заседании экспертного совета Госсобрания республики 22 октября. Предложение касается легализации установки фасадных солнечных электростанций с правом использовать выработанную электроэнергию не только для общедомовых нужд, но и в жилых помещениях.

Проект поправок уже разработан и ожидает согласования. По словам Ковшова, изменение законодательства позволит снизить платежи за электричество для жильцов, уменьшить нагрузку на городские электросети и повысить экологичность жилищного строительства.

Как это работает сейчас

В Уфе уже эксплуатируется первый в России многоквартирный дом с фасадной солнечной электростанцией — жилой комплекс «Умный дом Гелиос». На его фасаде установлены солнечные панели мощностью 150 кВт, встроенные в облицовку здания. С января по август 2025 года объект выработал более 61 тысячи кВт·ч электроэнергии.

В летний период это покрывает до 30% энергопотребления дома. Но жильцы не могут использовать эту электроэнергию в своих квартирах — она идёт только на общедомовые нужды.

В чём проблема закона

Федеральный закон «Об электроэнергетике» запрещает использовать электрическое оборудование микрогенерации, если оно связано с общедомовой электрической инфраструктурой. Формально в квартире можно установить солнечную панель мощностью до 15 кВт, но только если она не подключена к общедомовой сети.

Юрист Юрий Мирзоев отмечает, что концепцию нужно разработать тщательно. Многоквартирный дом — коллективная собственность, и просто так вписать туда объект микрогенерации нельзя. Необходимо решить, кто будет устанавливать оборудование — отдельные собственники или это должно быть общее имущество. Также нужны правила безопасности для установки панелей на существующих зданиях.

Солнечная энергетика в Башкирии

Башкортостан активно развивает возобновляемые источники энергии с 2015 года. В республике работают шесть промышленных солнечных электростанций суммарной мощностью десятки мегаватт в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском и других районах. Первая из них, Бурибаевская СЭС мощностью 20 МВт, была запущена в 2015 году.

Уровень инсоляции в южных районах Башкортостана составляет 1,3 тысячи киловатт-часов на квадратный метр в год, что соответствует южным районам Европы. Количество солнечных дней — около 260, больше чем в Сочи (190) или Москве (114). По данным на 2022 год, возобновляемые источники энергии занимали более 5% от общей установленной мощности энергосистемы республики.

Похожие записи
0
24.10.2025
Новости

Хаоса с наследством больше не будет: в Башкирии уточняют правила отмены дарения жилья

ключи от квартиры лежат на деньгах
Власти Башкирии предлагают ограничить шестью месяцами срок, в течение которого можно отменить дарение жилья после смерти одаряемого. Новый закон должен убрать спорные моменты с наследниками
0
01.10.2025
Новости

В Госдуме предложили кормить малоимущих по сертификатам

продукты питания на прилавке магазина
В Госдуме готовят законопроект о продовольственных сертификатах для граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Им хотят выделять 30% от этой суммы на покупку базовых продуктов.
0
29.09.2025
Экономика

В Башкирии изменится норматив стоимости жилья для расчёта субсидий

многоквартирный дом
Минстрой Башкирии готовит приказ о снижении рыночной цены «квадрата» на четвёртый квартал 2025 года. Сумма упадёт на 176 рублей и повлияет на размер субсидий для очередников и льготных категорий граждан.
0
07.09.2025
Новости

Депутаты внесли законопроект о сокращенной пятнице с отработкой в будни

настольные часы в рабочем кабинете
В Госдуме предложили узаконить короткие рабочие пятницы. Радость преждевременна: уходить раньше позволят, только если отработать этот час в другие дни.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.