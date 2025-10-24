Чиновники в Башкирии придумали, как дома будут сами себя обеспечивать электричеством

Минстрой РБ предложил легализовать фасадные СЭС для питания квартир в МКД. Ждут согласования на федеральном уровне; обещают снижение платежей и меньшую нагрузку на сети.

Минстрой Башкирии разработал законодательную инициативу, которая разрешит направлять электроэнергию от солнечных панелей напрямую в квартиры многоквартирных домов. Сейчас федеральный закон «Об электроэнергетике» позволяет использовать солнечную энергию только для мест общего пользования — подъездов, лифтов, дворового освещения. Об этом сообщает Коммерсант.

Что предлагают башкирские чиновники

И.о. министра строительства Артём Ковшов представил поправки в статью 3 федерального закона на заседании экспертного совета Госсобрания республики 22 октября. Предложение касается легализации установки фасадных солнечных электростанций с правом использовать выработанную электроэнергию не только для общедомовых нужд, но и в жилых помещениях.

Проект поправок уже разработан и ожидает согласования. По словам Ковшова, изменение законодательства позволит снизить платежи за электричество для жильцов, уменьшить нагрузку на городские электросети и повысить экологичность жилищного строительства.

Как это работает сейчас

В Уфе уже эксплуатируется первый в России многоквартирный дом с фасадной солнечной электростанцией — жилой комплекс «Умный дом Гелиос». На его фасаде установлены солнечные панели мощностью 150 кВт, встроенные в облицовку здания. С января по август 2025 года объект выработал более 61 тысячи кВт·ч электроэнергии.

В летний период это покрывает до 30% энергопотребления дома. Но жильцы не могут использовать эту электроэнергию в своих квартирах — она идёт только на общедомовые нужды.

В чём проблема закона

Федеральный закон «Об электроэнергетике» запрещает использовать электрическое оборудование микрогенерации, если оно связано с общедомовой электрической инфраструктурой. Формально в квартире можно установить солнечную панель мощностью до 15 кВт, но только если она не подключена к общедомовой сети.

Юрист Юрий Мирзоев отмечает, что концепцию нужно разработать тщательно. Многоквартирный дом — коллективная собственность, и просто так вписать туда объект микрогенерации нельзя. Необходимо решить, кто будет устанавливать оборудование — отдельные собственники или это должно быть общее имущество. Также нужны правила безопасности для установки панелей на существующих зданиях.

Солнечная энергетика в Башкирии

Башкортостан активно развивает возобновляемые источники энергии с 2015 года. В республике работают шесть промышленных солнечных электростанций суммарной мощностью десятки мегаватт в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском и других районах. Первая из них, Бурибаевская СЭС мощностью 20 МВт, была запущена в 2015 году.

Уровень инсоляции в южных районах Башкортостана составляет 1,3 тысячи киловатт-часов на квадратный метр в год, что соответствует южным районам Европы. Количество солнечных дней — около 260, больше чем в Сочи (190) или Москве (114). По данным на 2022 год, возобновляемые источники энергии занимали более 5% от общей установленной мощности энергосистемы республики.