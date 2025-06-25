Чиновники в Башкирии обновляют автопарк китайцами

Чиновники в Зилаирском районе Башкирии в скором времени пересядут на новые китайские автомобили. Администрация определилась с поставщиком, который привезёт им пару внедорожников Haval M6.

Сделка обойдётся бюджету почти в 4,4 миллиона рублей. Местные власти захотели получить автомобили именно белого цвета и обязательно 2025 года выпуска. Тендер на портале госзакупок появился накануне, 24 июня.

Для каких именно целей приобретаются кроссоверы, в техзадании скромно умолчали. Поэтому остаётся только догадываться, будут ли на них инспектировать местные дороги или просто возить чиновников на работу.

Зилаирские власти просто подхватили эстафетную палочку у своих коллег. Ранее аналогичные автомобили уже закупили для администраций Бурзянского, Калтасинского и Чишминского районов.

Чем обусловлен выбор именно модели Haval М6 для районных администраций

Первая и самая очевидная — деньги. Один из дилеров прямо заявляет, что цена на эту модель ниже, чем у конкурентов. А для госзакупок это, как известно, главный аргумент. Вдобавок к этому идёт пятилетняя гарантия, что тоже приятно греет душу любому завхозу и экономит бюджетные средства в будущем.

Второй момент — практичность. Этот кроссовер — не неженка для мегаполиса, а скорее рабочая лошадка для глубинки. Он адаптирован к российским условиям, имеет оцинкованный кузов для борьбы с коррозией и многорычажную подвеску, которая лучше справляется с неидеальными дорогами. К тому же, он спокойно переваривает доступный бензин АИ-92.

При этом машина не выглядит как «пустой барабан». За относительно скромный прайс чиновники получают солидный набор опций. Тут и климат-контроль, и камера заднего вида, и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя. В общем, всё для комфортного перемещения по служебным делам.

Не забыли и про вместительность. У Haval M6 просторный салон и огромный багажник объёмом 808 литров, куда можно сложить всё необходимое для рабочих поездок. Безопасность тоже на уровне: есть все базовые системы вроде ABS и ESP, а также подушки безопасности и крепления для детских кресел.