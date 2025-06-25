Чиновники в Башкирии обновляют автопарк китайцами

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Чиновники в Зилаирском районе Башкирии в скором времени пересядут на новые китайские автомобили. Администрация определилась с поставщиком, который привезёт им пару внедорожников Haval M6.
Сделка обойдётся бюджету почти в 4,4 миллиона рублей. Местные власти захотели получить автомобили именно белого цвета и обязательно 2025 года выпуска. Тендер на портале госзакупок появился накануне, 24 июня.
Для каких именно целей приобретаются кроссоверы, в техзадании скромно умолчали. Поэтому остаётся только догадываться, будут ли на них инспектировать местные дороги или просто возить чиновников на работу.
Зилаирские власти просто подхватили эстафетную палочку у своих коллег. Ранее аналогичные автомобили уже закупили для администраций Бурзянского, Калтасинского и Чишминского районов.
Чем обусловлен выбор именно модели Haval М6 для районных администраций
При этом машина не выглядит как «пустой барабан». За относительно скромный прайс чиновники получают солидный набор опций. Тут и климат-контроль, и камера заднего вида, и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя. В общем, всё для комфортного перемещения по служебным делам.
Не забыли и про вместительность. У Haval M6 просторный салон и огромный багажник объёмом 808 литров, куда можно сложить всё необходимое для рабочих поездок. Безопасность тоже на уровне: есть все базовые системы вроде ABS и ESP, а также подушки безопасности и крепления для детских кресел.
Почему именно китайские авто?
После ухода европейских, корейских и японских брендов, у госструктур почти не осталось альтернатив. При этом Минпромторг сам включил автомобили Haval в список рекомендованных для служебных закупок. К тому же, их технические характеристики, вроде полного привода и высокого клиренса, хорошо подходят для дорог и климата Башкирии, а наличие дилерских центров в Уфе упрощает обслуживание.
А сколько можно тратить на служебные авто?
Смотря кому. Ещё в 2016 году были установлены лимиты: до 2,5 млн рублей для руководителей федеральных органов, и до 1,5 млн для начальников отделов. Однако с 25 июня 2025 года эти предельные цены разрешили корректировать с учётом индекса потребительских цен, который публикует Росстат. Так что потолок стал плавающим.
Это вообще законно — такие траты?
В теории, да, если закупка укладывается в рамки 44-ФЗ и установленные ценовые лимиты. Но на практике не всё так просто. Муниципалитеты утверждают, что действуют в рамках федерального разрешения на обновление автопарка. Однако известны случаи, когда закупками интересовалась прокуратура, как в Кумертау, или власти отменяли тендер после критики, как это произошло в Бирском районе в начале 2025 года.
Почему не покупают Лады?
Тут целый букет причин. Во-первых, отечественный автопром пока не может предложить машины всех необходимых классов — например, полноразмерные седаны или некоторые виды внедорожников. Во-вторых, есть вопросы к комфорту: чиновники жаловались, что в новой Lada Aura нет задних воздуховодов и неудобные для тесных парковок двери. Наконец, есть и сомнения в реальном уровне локализации «АвтоВАЗа», который, по некоторым данным, сильно зависит от китайских комплектующих.
Сколько еще таких закупок будет?
Тренд, похоже, будет только набирать обороты. По данным на июнь, до конца 2025 года обновить свой автопарк планируют ещё как минимум четыре района в Башкирии. Судя по всему, они тоже будут ориентироваться на китайские бренды, такие как Geely, Changan и тот же Haval.
А что с запчастями потом?
С этим проблем быть не должно. В Уфе уже сформировалась целая инфраструктура. Есть официальные дилерские центры Haval, которые занимаются и продажей, и сервисным обслуживанием. Кроме того, в городе работает множество специализированных магазинов и сервисов, торгующих запчастями для китайских автомобилей, так что найти нужную деталь или починить машину — не чиновничий квест, а вполне решаемая задача.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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