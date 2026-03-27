Частные дома в Башкирии дорожают второй квартал подряд

Частные дома в Башкирии подорожали на 2,6% в первом квартале 2026 года, следует из исследования портала «Мир квартир». Средняя стоимость объекта в республике достигла 6,5 млн рублей. За последние двенадцать месяцев рост составил 3,1%. По уровню цен Башкирия расположилась на 37-й строчке среди 85 субъектов, охваченных аналитикой.

В целом по стране средняя цена частного дома за квартал увеличилась на 2,2% — до 7,8 млн рублей. Положительная динамика зафиксирована в 70 из 85 регионов, в 14 субъектах цены снизились, ещё в одном остались без изменений.

Наиболее существенный квартальный прирост показали Ненецкий автономный округ (+8,4%), Кировская (+6,6%) и Рязанская (+6,1%) области. Сильнее всего подешевели дома в Ингушетии (−1,8%), Хакасии (−1,7%) и Карачаево-Черкесии (−1,1%).

В годовом разрезе рост цен отмечен в 46 регионах страны, в 39 — снижение. Лидерами по темпам удорожания стали Приморский край (+13,8%), Ненецкий АО (+12,8%) и Санкт-Петербург (+12,6%). Наибольшее падение за год зафиксировано в Тамбовской (−15,4%), Ульяновской (−13,6%) и Смоленской (−12,1%) областях.

Стоимость квадратного метра в частных домах по всей России за квартал выросла на 1,4% — до 68,1 тыс. рублей, за год — на 3,1%. Средняя площадь выставленных на продажу объектов составляет 112,5 кв. м. Предложение на рынке за год сократилось на 56%.

Напомним, ещё в мае 2025 года средняя цена частного дома в Башкирии находилась на уровне 6,2 млн рублей. Таким образом, к первому кварталу 2026 года рост продолжился и закрепился выше этой отметки.

В феврале текущего года количество сделок с недвижимостью в Уфе по итогам 2025 года сократилось более чем на 13%. Покупатели занимали выжидательную позицию на фоне высоких ипотечных ставок и предпочитали размещать средства на банковских вкладах.

Ранее, Минстрой России установил норматив рыночной стоимости квадратного метра жилья в Башкирии на второй квартал 2026 года в размере 117 626 рублей — на 1,2% выше показателя первого квартала (116 212 рублей). В целом за 2025 год норматив вырос на 5%.

Отметим, что в первом полугодии 2025 года средняя стоимость частных домов в Башкирии выросла на 25% в годовом выражении, достигнув почти 6,2 млн рублей, тогда как в. В августе 2025 года загородные дома в республике в среднем оценивались в 8,4 млн рублей — на 6% выше, чем годом ранее, но на 9% ниже пиковых значений начала лета.