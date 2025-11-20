0
1 час
Экономика

Бюджету Башкирии потребовались еще 250 млн рублей на погашение дефицита бюджета

Министерство финансов республики объявило аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии. Власти планируют привлечь 250 млн рублей до конца года.
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

На портале государственных закупок появилась информация о поиске подрядчика для предоставления финансовых услуг Министерству финансов Башкортостана. Ведомство рассчитывает открыть возобновляемую кредитную линию с лимитом в 250 миллионов рублей для частичного перекрытия дефицита казны и расчетов по долговым обязательствам. Об этом пишет РБК-Уфа.

Победитель тендера должен предоставить средства на срок в 52 календарных дня. Деньгами можно будет пользоваться до 29 декабря текущего года включительно. За обслуживание этого займа из регионального бюджета готовы выплатить до 7 миллионов рублей, что соответствует начальной максимальной цене контракта. Расчетная ставка составляет около 19,67% годовых.

Суть возобновляемой линии заключается в возможности многократно брать и возвращать транши в пределах оговоренной суммы. Заявки от банков принимаются до 28 ноября, а итоги подведут уже 2 декабря.

Это далеко не первая попытка властей привлечь заемные средства этой осенью. В начале ноября Госкомитет по конкурентной политике уже размещал заказ на кредит в размере 2,04 миллиарда рублей сроком на 268 дней. Тогда за пользование деньгами республика предлагала почти ₽300 миллионов. Еще раньше, в августе, контракт на 4 миллиарда рублей был заключен с «Новикомбанком» на 80 дней.

Необходимость в постоянных заимствованиях объясняется растущим дефицитом в региональной казне. В конце сентября в закон о бюджете на 2025 год внесли правки: расходную часть увеличили, а прогноз по доходам не оправдал ожиданий из-за снижения поступлений налога на прибыль. В результате дефицит вырос сразу на 18,9 миллиарда — до 28,6 миллиарда рублей.

Общая долговая нагрузка региона продолжает увеличиваться. По данным на 1 июля 2025 года, совокупный государственный долг Башкирии превысил отметку в 74 миллиарда рублей. Если ситуация с налогами не выправится, финансовому блоку правительства придется и дальше наращивать объем коммерческих кредитов.

