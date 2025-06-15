Буздякский соус оказался не башкирским: стало известно, откуда берутся для него помидоры

Администрация Буздякского района раскрыла тайну происхождения томатов для легендарной пасты. Как выяснилось, исполнительный директор АО «Пищепром» Гузель Козлова честно призналась: помидоры привозят из Астраханской области, где их перерабатывают в пасту.

Но это еще не все сюрпризы. Оказывается, башкирский бренд активно сотрудничает с Ираном и Китаем, откуда тоже поступает готовая томатная паста. Получается, что в «Буздякском» соусе башкирского только название да красавица Римма на этикетке.

Накануне, 14 июня, глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил производство АО «Пищепром». Руководитель региона остался доволен планами расширения и пообещал поддержку пищевикам.

Компания не стесняется амбиций и планирует удвоить производство. За 2 миллиарда рублей построят новый цех площадью 8 тысяч кв.м. Хабиров уже пригласил руководство на «Инвестчас» за господдержкой.

Почему помидоры для «Буздякской» пасты закупают в Астрахани и Иране

Причина закупки помидоров для «Буздякской» пасты за пределами Башкирии кроется в простой экономической реальности — в республике нет промышленных объемов выращивания томатов.

Отсутствие сырьевой базы в Башкирии

Главный технолог Буздякского консервного комбината еще в 2017 году объясняла ситуацию прямо: «А где у нас есть наши помидоры? Где выращиваются в таких объемах наши помидоры?». По ее словам, российской томатной пасты в нужных количествах на тот момент просто не существовало.

Предприятие работает по принципу качества, а не происхождения сырья. Как отмечала технолог: «Мы не делаем акцент какого производителя томатная паста, мы делаем акцент на качество». Компания тестирует образцы от разных поставщиков и принимает решение исключительно на основе соответствия нормам.

География поставок

АО «Пищепром» закупает томатное сырье из нескольких регионов. Помидоры поступают из Астраханской области, где их также перерабатывают в пасту. Дополнительно компания сотрудничает с Ираном и Китаем, откуда импортирует готовую томатную пасту.

Интересно, что использование импортного сырья не является секретом. Еще в 2017 году начальник Башкортостанской таможни публично заявлял, что Буздякский консервный завод входит в число крупных операторов, импортирующих томатную пасту из Китая.