Бизнес в Башкирии заплатит больше: два налога повысят с 2026 года

Министерство финансов Башкирии предлагает повысить с 2026 года налог на имущество организаций и ставку патентной системы налогообложения для бизнеса. Эти изменения принесут в бюджет республики дополнительно 320 млн рублей, сообщает РБК-Уфа.
Налог на имущество: переход к кадастру
Власти планируют изменить расчет налога на имущество для объектов недвижимости организаций, расположенных на землях для личного подсобного хозяйства. Сейчас налог начисляют по среднегодовой стоимости объекта. С 1 января 2026 года базой станет кадастровая стоимость.
Новый порядок коснется многоквартирных домов, жилых помещений, гаражей, садовых домов, машино-мест, незавершенного строительства и хозяйственных построек на участках для личного хозяйства. Минимальная ставка составит 0,3% от кадастровой цены объекта. По расчетам Минфина, эта мера принесет в бюджет 160 млн рублей.
Глава Минфина Светлана Малинская отметила, что большинство регионов Приволжского федерального округа уже перешли на расчет налога от кадастровой стоимости.
Патент для парковок подорожает в 15 раз
Еще 160 млн рублей республика планирует получить от изменения ставки патентной системы налогообложения для парковок. С 2021 года в Башкирии действует самая низкая в стране ставка 100 рублей за квадратный метр в год. Власти предлагают увеличить ее до 1500 рублей за квадратный метр в год.
Малинская пояснила, что льготная ставка была введена в 2021 году как мера поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. В других регионах России годовой доход по стоянкам достигает 3000 рублей за квадратный метр. Власти Башкирии считают, что новая ставка посильна для местного бизнеса.
Льгота для участников СВО
Власти также предлагают продлить на 2026 год освобождение от транспортного налога для участников спецоперации и членов их семей. Льгота действует с 2022 года и применяется на одно транспортное средство по выбору гражданина.
Депутат Рустем Ахунов предложил рассмотреть повышение транспортного налога для всех физлиц в Башкирии. По его данным, объем льгот по этому налогу в республике достигает 2 млрд рублей в год. Малинская допустила пересмотр ставки, но заявила, что министерство будет подходить к этому вопросу «очень аккуратно».
Предложение о повышении налогов связано с ростом расходных обязательств региона. В 2025 году бюджет Башкирии недополучит 18,8 млрд рублей от налога на прибыль организаций из-за санкций, высокой ключевой ставки и роста тарифов монополий. Одновременно власти увеличили прогноз по поступлениям НДФЛ на 4,5 млрд рублей благодаря росту зарплат.
Бюджетный комитет Госсобрания поддержал предложения Минфина. Поправки будут рассмотрены в первом чтении на октябрьском заседании парламента республики.