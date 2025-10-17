0
49 минут
Экономика

Бизнес в Башкирии заплатит больше: два налога повысят с 2026 года

Минфин Башкирии решил подтянуть бюджет за счёт бизнеса. С 2026-го повысятся налоги на имущество и стоянки. Казан республики пополнится 320 миллионами рублей
металлические монеты и бумажные рубли
Министерство финансов Башкирии предлагает повысить с 2026 года налог на имущество организаций и ставку патентной системы налогообложения для бизнеса. Эти изменения принесут в бюджет республики дополнительно 320 млн рублей, сообщает РБК-Уфа.​

Содержание
  1. Налог на имущество: переход к кадастру
  2. Патент для парковок подорожает в 15 раз
  3. Льгота для участников СВО

Налог на имущество: переход к кадастру

Власти планируют изменить расчет налога на имущество для объектов недвижимости организаций, расположенных на землях для личного подсобного хозяйства. Сейчас налог начисляют по среднегодовой стоимости объекта. С 1 января 2026 года базой станет кадастровая стоимость.​

Новый порядок коснется многоквартирных домов, жилых помещений, гаражей, садовых домов, машино-мест, незавершенного строительства и хозяйственных построек на участках для личного хозяйства. Минимальная ставка составит 0,3% от кадастровой цены объекта. По расчетам Минфина, эта мера принесет в бюджет 160 млн рублей.​

Глава Минфина Светлана Малинская отметила, что большинство регионов Приволжского федерального округа уже перешли на расчет налога от кадастровой стоимости.​

Патент для парковок подорожает в 15 раз

Еще 160 млн рублей республика планирует получить от изменения ставки патентной системы налогообложения для парковок. С 2021 года в Башкирии действует самая низкая в стране ставка 100 рублей за квадратный метр в год. Власти предлагают увеличить ее до 1500 рублей за квадратный метр в год.​

Малинская пояснила, что льготная ставка была введена в 2021 году как мера поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. В других регионах России годовой доход по стоянкам достигает 3000 рублей за квадратный метр. Власти Башкирии считают, что новая ставка посильна для местного бизнеса.​

Льгота для участников СВО

Власти также предлагают продлить на 2026 год освобождение от транспортного налога для участников спецоперации и членов их семей. Льгота действует с 2022 года и применяется на одно транспортное средство по выбору гражданина.​

Депутат Рустем Ахунов предложил рассмотреть повышение транспортного налога для всех физлиц в Башкирии. По его данным, объем льгот по этому налогу в республике достигает 2 млрд рублей в год. Малинская допустила пересмотр ставки, но заявила, что министерство будет подходить к этому вопросу «очень аккуратно».​

Предложение о повышении налогов связано с ростом расходных обязательств региона. В 2025 году бюджет Башкирии недополучит 18,8 млрд рублей от налога на прибыль организаций из-за санкций, высокой ключевой ставки и роста тарифов монополий. Одновременно власти увеличили прогноз по поступлениям НДФЛ на 4,5 млрд рублей благодаря росту зарплат.​

Бюджетный комитет Госсобрания поддержал предложения Минфина. Поправки будут рассмотрены в первом чтении на октябрьском заседании парламента республики.​

