0
2 часа
Экономика

Бензин в Башкирии подорожал на 8% за год

За год цены на топливо в регионе выросли более чем на 8%, опережая общероссийские показатели. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание.
заправочный пистолет в баке автомобиля
©Ньюс-Баш

По данным Росстата, на 12 января средняя цена бензина в Башкортостане составила 62,98 рубля за литр. За год топливо подорожало на 4,68 рубля, или на 8,03%.

Содержание
  1. Рост по маркам
  2. Ситуация в России
  3. Цены крупных операторов
  4. Прогноз

Рост по маркам

Литр АИ-92 стоит 60,45 рубля, АИ-95 — 65,22 рубля. Обе марки подорожали на 11,3%.

Высокооктановый бензин (АИ-98 и выше) вырос в цене на 8,3% — до 88,6 рубля за литр. Дизельное топливо на начало второй декады января стоит 74,6 рубля, что на 10,34% выше прошлогодних показателей.

Ситуация в России

Средняя цена литра бензина в стране к 12 января достигла 65,39 рубля (рост за год — 7,39%). Дизель подорожал на 9,68% — до 76,94 рубля за литр.

С 1 по 12 января топливо в России подорожало в среднем на 1,2%. Наибольший рост зафиксирован в Магаданской области (3,3%) и Чукотском автономном округе (2,7%). В пяти регионах цены снизились.

Цены крупных операторов

На АЗС «Лукойл» в Башкортостане по состоянию на 10 января АИ-92 ЭКТО предлагался по 62,27 рубля, АИ-95 ЭКТО — по 67,04 рубля. С конца декабря цены в сети выросли более чем на рубль.

«Башнефть-Розница» в начале года подняла стоимость литра АИ-100 на 1,40 рубля — до 86,05 рубля. С начала 2025 года компания меняла ценники 29 раз.

Прогноз

Рост цен на бензин опережает инфляцию. К октябрю 2025 года топливо подорожало на 10,16%, общий уровень инфляции составил 4,53%.

Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание. По их оценкам, в 2026 году цены могут вырасти на 10–12%. В этом случае литр АИ-95 будет стоить 70–73 рубля.

Похожие записи
0
15.01.2026
Новости

В Курултае Башкирии назвали средний возраст занятого жителя региона

рука пожилого человека
Депутат Рустем Ахунов представил данные о демографии Башкирии: население стареет, доля молодежи снижается, а средний возраст работника достиг 42 лет.
0
14.01.2026
Новости

Стал известен размер средней пенсии работающих пенсионеров Башкирии

деньги под кошельком
Средний размер пенсии в регионе составил 22,9 тысячи рублей. Показатель вырос на 11,4% за год, но остается ниже общероссийского значения.
0
12.01.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии зафиксировано снижение смертности на дорогах в 2025 году

авто после дтп
Глава Минтранса региона Любовь Минакова отчиталась о снижении числа погибших в ДТП. Несмотря на положительную динамику, некоторые проблемы остаются.
0
27.12.2025
Экономика

Росстат: средняя зарплата в Башкирии выросла до 72,3 тысячи рублей

кошелек с пятитысячными купюрами
За десять месяцев 2025 года средняя начисленная зарплата в республике выросла до 72,3 тысячи рублей. Это на 10,8% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из отчета Росстата.
0
11.12.2025
Новости

Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в Башкирии

кошелек с пятитысячными купюрами
В Башкирии за девять месяцев 2025 года самая высокая зарплата — в добыче полезных ископаемых, наименьшая — в гостиницах и общепите.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.