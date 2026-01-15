Бензин в Башкирии подорожал на 8% за год

За год цены на топливо в регионе выросли более чем на 8%, опережая общероссийские показатели. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание.

По данным Росстата, на 12 января средняя цена бензина в Башкортостане составила 62,98 рубля за литр. За год топливо подорожало на 4,68 рубля, или на 8,03%.

Рост по маркам

Литр АИ-92 стоит 60,45 рубля, АИ-95 — 65,22 рубля. Обе марки подорожали на 11,3%.

Высокооктановый бензин (АИ-98 и выше) вырос в цене на 8,3% — до 88,6 рубля за литр. Дизельное топливо на начало второй декады января стоит 74,6 рубля, что на 10,34% выше прошлогодних показателей.

Ситуация в России

Средняя цена литра бензина в стране к 12 января достигла 65,39 рубля (рост за год — 7,39%). Дизель подорожал на 9,68% — до 76,94 рубля за литр.

С 1 по 12 января топливо в России подорожало в среднем на 1,2%. Наибольший рост зафиксирован в Магаданской области (3,3%) и Чукотском автономном округе (2,7%). В пяти регионах цены снизились.

Цены крупных операторов

На АЗС «Лукойл» в Башкортостане по состоянию на 10 января АИ-92 ЭКТО предлагался по 62,27 рубля, АИ-95 ЭКТО — по 67,04 рубля. С конца декабря цены в сети выросли более чем на рубль.

«Башнефть-Розница» в начале года подняла стоимость литра АИ-100 на 1,40 рубля — до 86,05 рубля. С начала 2025 года компания меняла ценники 29 раз.

Прогноз

Рост цен на бензин опережает инфляцию. К октябрю 2025 года топливо подорожало на 10,16%, общий уровень инфляции составил 4,53%.

Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание. По их оценкам, в 2026 году цены могут вырасти на 10–12%. В этом случае литр АИ-95 будет стоить 70–73 рубля.