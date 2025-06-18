Башнефть возводит нефтехранилища в Уфе на фоне судебных исков

Нефтегигант решил обустроить масштабное хранилище прямо в черте башкирской столицы. ПАО АНК «Башнефть» намерена возвести восемь резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров каждый на территории филиала «Башнефть-Новойл» возле Бирского тракта.

Проект предусматривает создание трехсуточного запаса нефти в северной части Уфы. Строительные работы растянутся на 2,7 года, сообщает «Коммерсантъ». Компания заверяет, что негативного воздействия на водные объекты, грунты и биосферу не предвидится.

Однако документация допускает ухудшение качества атмосферного воздуха, а также акустическое, энергетическое и вентиляционное воздействие на окружающую среду. Плюс накопление производственных и потребительских отходов.

Амбициозные планы нефтяников разворачиваются на фоне серьезных претензий природоохранных ведомств. Южно-Уральское управление Росприроднадзора требует с дочерней структуры «Башнефть-Добыча» 72,7 миллиона рублей компенсации за загрязнение почвы в Аургазинском районе.

Инцидент произошел еще в 2022 году, когда специалисты обнаружили разлив нефтегазожидкостной смеси площадью три тысячи квадратных метров в деревне Кшанны. Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск 8 июля.

Россельхознадзор республики также активизировался против нефтяной корпорации. В мае ведомство подало пять исков из-за порчи сельхозугодий нефтепродуктами. Один касается загрязнения 11 участков в шести районах общей площадью 1,8 гектара.