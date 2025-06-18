Башнефть возводит нефтехранилища в Уфе на фоне судебных исков

Нефтегигант решил обустроить масштабное хранилище прямо в черте башкирской столицы. ПАО АНК «Башнефть» намерена возвести восемь резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров каждый на территории филиала «Башнефть-Новойл» возле Бирского тракта.
Проект предусматривает создание трехсуточного запаса нефти в северной части Уфы. Строительные работы растянутся на 2,7 года, сообщает «Коммерсантъ». Компания заверяет, что негативного воздействия на водные объекты, грунты и биосферу не предвидится.
Однако документация допускает ухудшение качества атмосферного воздуха, а также акустическое, энергетическое и вентиляционное воздействие на окружающую среду. Плюс накопление производственных и потребительских отходов.
Амбициозные планы нефтяников разворачиваются на фоне серьезных претензий природоохранных ведомств. Южно-Уральское управление Росприроднадзора требует с дочерней структуры «Башнефть-Добыча» 72,7 миллиона рублей компенсации за загрязнение почвы в Аургазинском районе.
Инцидент произошел еще в 2022 году, когда специалисты обнаружили разлив нефтегазожидкостной смеси площадью три тысячи квадратных метров в деревне Кшанны. Арбитражный суд Башкирии рассмотрит иск 8 июля.
Россельхознадзор республики также активизировался против нефтяной корпорации. В мае ведомство подало пять исков из-за порчи сельхозугодий нефтепродуктами. Один касается загрязнения 11 участков в шести районах общей площадью 1,8 гектара.
По данным Роспотребнадзора за 2025 год, в Уфе неоднократно фиксировались превышения предельно допустимых концентраций пыли и сероводорода, источниками которых могут быть производственные площадки филиалов «Башнефти». В феврале текущего года ведомство вынесло компании официальное предостережение за нарушение экологических норм.