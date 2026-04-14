«Башнефть-Розница» повысила цены на четыре марки бензина с 14 апреля

14 апреля на заправочных станциях «Башнефть-Розница» в Башкортостане изменились цены на бензин. Это первое повышение цен в апреле и девятое по счёту с начала года.

С 14 апреля «Башнефть-Розница» скорректировала стоимость нескольких марок моторного топлива на своих АЗС. Четыре вида бензина подорожали на 20 копеек за литр.

Цена АИ-92 повысилась до 61,75 руб., его версия ATUM — до 63,1 руб. Литр АИ-95 теперь стоит 65,85 руб., АИ-95 ATUM — 67,1 руб.

Цены на дизельное топливо и высокооктановый АИ-100 остались на прежнем уровне: демисезонный дизель — 74,6 руб. за литр, АИ-100 — 87,95 руб.

Напомним, 31 марта «Башнефть-Розница» в восьмой раз с начала 2026 года подняла цены на топливо: АИ-92 тогда прибавил 10 копеек — до 61,55 руб. за литр, АИ-95 и АИ-95 ATUM подорожали на 20 копеек каждый. Цены на АИ-100 и дизель в тот раз не изменились.

Аналитики объясняют регулярный рост цен на АЗС в 2026 году федеральными факторами: индексацией топливных акцизов на 5%, повышением НДС с 20% до 21% и сокращением демпферных выплат производителям. При этом топливо в Башкортостане остаётся в числе наиболее доступных в Приволжском федеральном округе.

По данным Башстата, за весь 2025 год бензин в Башкирии подорожал более чем на 10%, а сеть «Башнефть» за тот же период меняла цены на различные виды топлива 29 раз. Темпы удорожания в начале 2026 года превысили прошлогодние показатели в полтора-два раза.

К слову, по прогнозам аналитиков, по итогам 2026 года рост цен на топливо составит 10–12%, а литр АИ-95 может достичь отметки 70–73 рублей.