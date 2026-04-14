«Башнефть-Розница» повысила цены на четыре марки бензина с 14 апреля

14 апреля на заправочных станциях «Башнефть-Розница» в Башкортостане изменились цены на бензин. Это первое повышение цен в апреле и девятое по счёту с начала года.
С 14 апреля «Башнефть-Розница» скорректировала стоимость нескольких марок моторного топлива на своих АЗС. Четыре вида бензина подорожали на 20 копеек за литр.

Цена АИ-92 повысилась до 61,75 руб., его версия ATUM — до 63,1 руб. Литр АИ-95 теперь стоит 65,85 руб., АИ-95 ATUM — 67,1 руб.

Цены на дизельное топливо и высокооктановый АИ-100 остались на прежнем уровне: демисезонный дизель — 74,6 руб. за литр, АИ-100 — 87,95 руб.

Напомним, 31 марта «Башнефть-Розница» в восьмой раз с начала 2026 года подняла цены на топливо: АИ-92 тогда прибавил 10 копеек — до 61,55 руб. за литр, АИ-95 и АИ-95 ATUM подорожали на 20 копеек каждый. Цены на АИ-100 и дизель в тот раз не изменились.

Аналитики объясняют регулярный рост цен на АЗС в 2026 году федеральными факторами: индексацией топливных акцизов на 5%, повышением НДС с 20% до 21% и сокращением демпферных выплат производителям. При этом топливо в Башкортостане остаётся в числе наиболее доступных в Приволжском федеральном округе.

По данным Башстата, за весь 2025 год бензин в Башкирии подорожал более чем на 10%, а сеть «Башнефть» за тот же период меняла цены на различные виды топлива 29 раз. Темпы удорожания в начале 2026 года превысили прошлогодние показатели в полтора-два раза.

К слову, по прогнозам аналитиков, по итогам 2026 года рост цен на топливо составит 10–12%, а литр АИ-95 может достичь отметки 70–73 рублей.

Похожие записи
0
31.03.2026
Экономика

«Башнефть» повысила цены на бензин восьмой раз с начала 2026 года

заправочные пистолеты
На заправках «Башнефть-Розница» с 31 марта подорожали четыре марки бензина — рост составил от 10 до 20 копеек за литр. Это восьмое повышение цен на АЗС сети с начала 2026 года.
0
30.03.2026
Происшествия

Бесплатный бензин по-башкирски: двое водителей заправлялись на «Лукойле» без оплаты

водитель заправляет автомобиль
Полиция Башкортостана возбудила уголовные дела против двух автомобилистов, которые неоднократно уезжали с заправок «Лукойл», не оплатив топливо. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
0
23.03.2026
Новости

Бензин в Башкирии дорожает вдвое быстрее, чем год назад: данные Башстата

заправочный пистолет в баке автомобиля
Башстат опубликовал статистику цен на топливо за февраль 2026 года. Все марки бензина и дизель выросли в цене на 1,7–3% с начала года — это почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года.
0
17.03.2026
Новости

«Башнефть» в шестой раз с начала года повысила цены на бензин в Башкирии

заправочные пистолеты
С 17 марта на заправках «Башнефть-Розница» бензин подорожал на 30 копеек — это шестое повышение с начала 2026 года. Публикуем актуальные цены на все марки топлива.
-2
01.03.2026
Новости

Весеннее обострение цен: «Башнефть» в четвертый раз за год повысила цены на топливо

заправочный пистолет в баке автомобиля
С 1 марта на заправках «Башнефти» в Башкирии бензин подорожал на 30–50 копеек. Несмотря на регулярный рост цен с начала 2026 года, топливо в республике остается одним из самых дешевых в ПФО.
