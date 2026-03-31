«Башнефть» повысила цены на бензин восьмой раз с начала 2026 года

На заправках «Башнефть-Розница» с 31 марта подорожали четыре марки бензина — рост составил от 10 до 20 копеек за литр. Это восьмое повышение цен на АЗС сети с начала 2026 года.

С 31 марта на заправках «Башнефть-Розница» в Башкирии выросли цены на топливо. АИ-92 подорожал на 10 копеек — до 61,55 руб. за литр, ATUM-92 — также на 10 копеек, до 62,9 руб. АИ-95 и ATUM-95 подорожали на 20 копеек каждый — до 65,65 и 66,9 руб. соответственно. Цены на АИ-100 и зимнее дизельное топливо не изменились.

17 марта 2026 года «Башнефть-Розница» подняла стоимость бензина на 30 копеек — то было шестое повышение с начала года. Тогда АИ-92 стоил 61,15 руб., АИ-95 — 65,15 руб., дизель в цене не менялся.

Аналитики объясняют регулярный рост цен на АЗС в 2026 году федеральными факторами: индексацией топливных акцизов на 5%, повышением НДС с 20% до 22% и сокращением демпферных выплат производителям. При этом топливо в Башкортостане остаётся в числе самых дешёвых в Приволжском федеральном округе.

За весь 2025 год бензин в Башкирии подорожал более чем на 10%, а «Башнефть» за тот же период меняла ценники на различные виды топлива 29 раз. По прогнозам аналитиков, по итогам 2026 года рост цен на топливо составит 10–12%, а литр АИ-95 может подорожать до 70–73 рублей.

Первое повышение в 2026 году прошло 1 января: тогда бензин и дизель подорожали на 95 копеек — и до 1,4 рубля за литр. Максимальный рост пришёлся на высокооктановое топливо — АИ-100 прибавил 1 рубль 40 копеек, и его цена составила 86,05 рубля за литр.