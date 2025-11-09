«Башнефть» подняла цены на бензин второй раз за ноябрь

Сеть заправок «Башнефть» опять увеличила стоимость всех видов топлива. С 9 ноября литр бензина и дизеля подорожал на 20–50 копеек. Это уже девятое повышение с начала осени и 25-е за 2025 год.

Автомобилистов Башкирии снова ждал неприятный сюрприз на заправках. Литр самого популярного бензина АИ-92 теперь стоит 58,9 рубля (+20 коп.), а его улучшенная версия ATUM-92 — 60,2 рубля (+20 коп.). Об этом сообщает РБК-Уфа.

Цены на АИ-95 и ATUM-95 также выросли на 20 копеек и достигли 62,7 и 63,95 рубля соответственно. Сильнее всего, на 50 копеек, подорожали высокооктановый бензин АИ-100 и зимнее дизельное топливо. Их новая стоимость — 83,65 рубля и 72,4 рубля за литр.

Розничные цены продолжают расти, несмотря на заявления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о значительном снижении оптовых (биржевых) цен в конце октября. По данным ведомства, с 24 по 29 октября биржевая стоимость бензина АИ-92 упала на 11,2%, а АИ-95 — на 6,9%.

Ключевой причиной предыдущих повышений был резкий рост оптовой стоимости топлива на бирже. С января по сентябрь 2025 года оптовая цена тонны АИ-92 выросла почти в 1,6 раза. Нынешнее подорожание происходит на фоне попыток правительства стабилизировать рынок.

Это уже девятое повышение цен на заправках «Башнефти» с начала осени. Предыдущее изменение было зафиксировано всего неделю назад, 2 ноября, тогда топливо подорожало на 30–50 копеек.

На фоне общего топливного кризиса в стране правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина до конца 2025 года, чтобы насытить внутренний рынок. ФАС, в свою очередь, контролирует цены на АЗС и уже выдала предупреждения сетям в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях за необоснованное завышение стоимости. Регулировать цены напрямую региональные власти не могут, это остается в ведении федеральных органов.