«Башнефть» подняла цены на бензин второй раз за год

В сети заправок «Башнефть-Розница» обновили ценники на бензин. Публикуем официальную стоимость АИ-92, АИ-95 и АИ-100 после повышения.

Компания «Башнефть-Розница» повысила стоимость топлива на своих заправках. Литр бензина любой марки стал дороже на 30 копеек, ценник на зимнее дизельное топливо не изменился. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на данные мониторинга АЗС.

Сколько теперь стоит литр АИ-92 и АИ-95 на заправках Башкирии

После обновления прайса литр АИ-92 стоит 60,25 рубля, его улучшенная версия АИ-92 ATUM — 61,60 рубля. За литр АИ-95 водители теперь платят 64,25 рубля, за АИ-95 ATUM — 65,50 рубля.

Стоимость высокооктанового АИ-100 выросла до 86,35 рубля. Цена на дизельное топливо осталась на уровне 74,60 рубля.

Как часто «Башнефть» и конкуренты меняли цены в 2026 году

Заправки меняют ценники второй раз за 2026 год. Первое повышение произошло 1 января: тогда подорожали все виды топлива, а АИ-100 вырос в цене сразу на 1,4 рубля. В прошлом году компания корректировала стоимость 29 раз.

Конкуренты также поднимают цены. Сеть «Лукойл» повысила стоимость литра бензина примерно на рубль еще 10 января. По данным Росстата на 26 января, средняя цена бензина в Башкирии составляла 63,04 рубля — это на 4 копейки больше, чем неделей ранее.

Сколько литров бензина можно купить на зарплату в Башкирии

Рост цен снижает доступность топлива для жителей региона. В рейтинге субъектов России по объему бензина, который можно купить на одну зарплату, Башкирия занимает 43-е место.

На чистую среднюю зарплату в республике можно приобрести 1071 литр АИ-92 в месяц. В соседнем Татарстане ситуация лучше: регион находится на 18-й строчке рейтинга, а местной средней зарплаты хватает на 1275 литров топлива.