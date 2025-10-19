«Башнефть» подняла цены на бензин в третий раз за октябрь

Крупнейшая сеть АЗС «Башнефть» снова обновила прайс на топливо — в 22-й раз с начала года. Больше всех прибавил сотый бензин, подскочив на 50 копеек.

Крупнейшая сеть АЗС в Башкирии «Башнефть» 19 октября повысила розничные цены почти на все виды топлива. Это третье подорожание за октябрь и 22-е с начала 2025 года. Водителям придется платить больше за заправку — от 10 до 50 копеек в зависимости от марки горючего, сообщает РБК-Уфа.

Насколько выросли цены

Бензин АИ-92 подорожал на 15 копеек и теперь стоит 58 рублей за литр, фирменный АИ-92 ATUM — 59,30 рубля. Цена 95-го бензина выросла на 10 копеек: марка АИ-95 продается по 61,80 рубля, АИ-95 ATUM — по 63,05 рубля за литр. Самый заметный рост зафиксирован у премиального топлива: стоимость бензина АИ-100 увеличилась на 50 копеек, до 82,15 рубля. Эта марка дорожает третью неделю подряд и с начала октября подорожала уже на 1,5 рубля. Цена дизельного топлива на этот раз осталась без изменений.

Частота повышений

Предыдущее повышение цен на АЗС «Башнефть» произошло неделю назад, 12 октября. Тогда литр АИ-100 подорожал на 50 копеек до 81,65 рубля, дизельное топливо выросло в цене до 69,4 рубля. Всего в 2025 году сеть меняла ценники 22 раза. Для сравнения: летом компания повышала цены восемь раз, из них трижды в августе.

Почему дорожает топливо

Главная причина роста розничных цен — резкое увеличение оптовой стоимости топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. С января по сентябрь 2025 года оптовая цена тонны бензина АИ-92 выросла почти в 1,6 раза — с 46 938 до 73 861 рубля. Цена АИ-95 увеличилась с 49 493 до 80 362 рублей за тонну. 17 октября биржевая стоимость АИ-92 обновила исторический рекорд и достигла 74 276 рублей за тонну, АИ-95 торговался по 80 034 рубля.

По данным Росстата на середину октября, средняя розничная цена бензина по России составила 64,8 рубля за литр: 61,7 рубля для АИ-92 и 66,9 рубля для АИ-95. С начала 2025 года рост цен на бензин превысил 10%, что вдвое быстрее официальной инфляции. Только за период с 6 по 13 октября средняя цена бензина в стране выросла на 0,76%, или на 49 копеек.

Что влияет на дефицит

В России нет профицита производства бензина из-за вывода из строя некоторых мощностей НПЗ. Высокий спрос, ремонтные простои на заводах и сохраняющиеся логистические ограничения поддерживают рост котировок. В ряде регионов появились перебои с поставками топлива, а в Крыму власти были вынуждены заморозить цены и ограничить продажи в одни руки.

ООО «Башнефть-Розница» — 100-процентная дочерняя компания ПАО АНК «Башнефть», входящего в состав «Роснефти». Компанией руководит Андрей Кудрявцев. В 2024 году выручка предприятия составила 112 миллиардов рублей, чистая прибыль — 4 миллиарда рублей. Региональные власти Башкирии не могут напрямую регулировать ценники на АЗС — этим занимаются Правительство России и Федеральная антимонопольная служба.

Для сдерживания цен правительство продлило топливный демпфер до мая 2026 года и установило на торгах Петербургской биржи предельные границы колебаний цен: от плюс 0,01% до минус 20% от рыночной цены. ФАС объявила о проверках ценообразования на сетевых АЗС на предмет нарушений антимонопольного законодательства.