«Башнефть» подняла цены на бензин и дизель с 1 января 2026 года

С 1 января на заправках «Башнефть-Розница» зафиксировано повышение стоимости топлива. Бензин и дизель прибавили в цене от 95 копеек до 1,4 рубля.

Максимальный рост зафиксирован в сегменте высокооктанового топлива. Марка АИ-100 прибавила в цене сразу 1 рубль 40 копеек. Теперь литр этого бензина отпускается потребителям по 86,05 рубля.

Базовый бензин АИ-92 стал дороже на 95 копеек. Его актуальная стоимость на заправках сети составляет 59,95 рубля за литр. Модифицированная версия топлива, АИ-92 ATUM, выросла в цене ровно на один рубль и достигла отметки 61,30 рубля.

Аналогичная динамика наблюдается и с 95-м бензином. Стандартный АИ-95 подорожал на 1 рубль 5 копеек, его новая цена — 63,95 рубля. Стоимость брендированного АИ-95 ATUM увеличилась на ту же сумму и составляет теперь 65,20 рубля.

Изменения коснулись и дизельного топлива. Зимний вариант солярки поднялся в цене на 1 рубль 20 копеек. С 1 января литр этого вида горючего обходится водителям в 74,60 рубля.

В минувшем 2025 году ценовая политика компании характеризовалась частыми корректировками. Всего за двенадцать месяцев стоимость топлива на заправках сети менялась в сторону увеличения 29 раз. Осенью повышение происходило несколько раз в месяц.

Согласно официальной статистике Росстата, в конце декабря средние цены в регионе были несколько ниже текущих показателей «Башнефти». По данным на 22 декабря, литр АИ-92 в среднем по республике стоил 59,57 рубля, а АИ-95 — 64,22 рубля. Дизельное топливо ведомство оценивало в среднем в 73,48 рубля.