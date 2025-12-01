«Башнефть-Добыча» попала в новый санкционный список Украины

Киев утвердил санкции против «Башнефть-Добыча» и «Башнефть-Полюс» на 10 лет. Меры включают блокировку активов и запрет на торговые операции.

Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение СНБО о специальных экономических мерах в отношении российских нефтяных компаний. Документ затронул активы «Башнефти»: в список попали уфимская «Башнефть-Добыча» и «Башнефть-Полюс» из Нарьян-Мара. Соответствующий текст размещен на официальном сайте офиса украинского президента.

Ограничения рассчитаны на десятилетний срок. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций и запрет на транзит ресурсов через территорию Украины. Также аннулируются лицензии, а передача технологий этим структурам становится невозможной.

Данное решение фактически дублирует недавние действия Вашингтона. В октябре 2025 года Министерство финансов США уже включило эти предприятия в свой санкционный список, что стало частью стратегии по ограничению доходов российского бюджета. Теперь к этим мерам официально присоединился и Киев.

В этом году промышленность Башкирии уже сталкивалась с подобными ограничениями со стороны других государств. В сентябре Япония ввела санкции против стерлитамакского завода «Авангард», входящего в структуру «Ростеха». Предприятию ограничили доступ к финансовым услугам и заморозили счета из-за связей с оборонным сектором.

На фоне внешнего давления фиксируется снижение экспортных показателей республики в отдельных секторах. Так, вывоз башкирских пиломатериалов за девять месяцев сократился на 21%, продолжая отрицательную динамику последних трех лет. В сложившихся условиях производители переориентируют сбыт на внутренний рынок и страны, не поддерживающие санкционную политику.