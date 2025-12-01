0
1 час
Экономика

«Башнефть-Добыча» попала в новый санкционный список Украины

Киев утвердил санкции против «Башнефть-Добыча» и «Башнефть-Полюс» на 10 лет. Меры включают блокировку активов и запрет на торговые операции.
нефтяные резервуары
©ПАО АНК "Башнефть"

Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение СНБО о специальных экономических мерах в отношении российских нефтяных компаний. Документ затронул активы «Башнефти»: в список попали уфимская «Башнефть-Добыча» и «Башнефть-Полюс» из Нарьян-Мара. Соответствующий текст размещен на официальном сайте офиса украинского президента.

Ограничения рассчитаны на десятилетний срок. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций и запрет на транзит ресурсов через территорию Украины. Также аннулируются лицензии, а передача технологий этим структурам становится невозможной.

Данное решение фактически дублирует недавние действия Вашингтона. В октябре 2025 года Министерство финансов США уже включило эти предприятия в свой санкционный список, что стало частью стратегии по ограничению доходов российского бюджета. Теперь к этим мерам официально присоединился и Киев.

В этом году промышленность Башкирии уже сталкивалась с подобными ограничениями со стороны других государств. В сентябре Япония ввела санкции против стерлитамакского завода «Авангард», входящего в структуру «Ростеха». Предприятию ограничили доступ к финансовым услугам и заморозили счета из-за связей с оборонным сектором.

На фоне внешнего давления фиксируется снижение экспортных показателей республики в отдельных секторах. Так, вывоз башкирских пиломатериалов за девять месяцев сократился на 21%, продолжая отрицательную динамику последних трех лет. В сложившихся условиях производители переориентируют сбыт на внутренний рынок и страны, не поддерживающие санкционную политику.

Похожие записи
0
25.11.2025
Новости

«Золотой» дизель и 27-й удар по кошельку: «Башнефть» снова повысила цены, народ просит о пощаде

заправочные пистолеты
Очередной неприятный сюрприз ждал водителей Башкирии этим утром: пока чиновники рапортуют о «стабильности», цены на топливо пробили очередной психологический потолок.
0
18.11.2025
Экономика

В Башкирии топливо подорожало в десятый раз за осень

заправочный пистолет в баке автомобиля
В Башкирии с 18 ноября вновь выросли розничные цены на автомобильное топливо на заправках сети «Башнефть-Розница». Наиболее значительно, на 50 копеек за литр, подорожало зимнее дизельное топливо, сообщает РБК-Уфа.
0
17.11.2025
Происшествия

В Башкирии случайно обнаружили «невидимого убийцу», травившего людей в их собственных домах

нефтяные резервуары
Массовые жалобы на головные боли от жителей деревень Чегодаево и Сухоречка в Бижбулякском районе получили официальное объяснение. Как установил Россельхознадзор по РБ, причиной стал открытый шламонакопитель
0
09.11.2025
Экономика

«Башнефть» подняла цены на бензин второй раз за ноябрь

заправочный пистолет в баке автомобиля
Сеть заправок «Башнефть» опять увеличила стоимость всех видов топлива. С 9 ноября литр бензина и дизеля подорожал на 20–50 копеек. Это уже девятое повышение с начала осени и 25-е за 2025 год.
0
07.11.2025
Новости

Главкома ВСУ заподозрили в трате миллионов из бюджета на лечение отца в России

заставка news-bash
Главком ВСУ Александр Сырский, по данным источников, оплатил лечение своего отца в России из военного бюджета Украины. Сумма превысила 5 миллионов рублей.
0
02.11.2025
Экономика

Сеть АЗС «Башнефть» снова подняла цены: сколько стоит бензин со 2 ноября

заправочные пистолеты
Сеть АЗС «Башнефть» снова обновила прайс на топливо. Со 2 ноября все виды бензина и дизеля стали дороже на 30–50 копеек. Это уже 24-е повышение за год и восьмое с начала осени.
0
31.10.2025
Экономика

Такого роста не было с осени: Росстат сообщил о рекордном удорожании бензина в Башкирии

заправочный пистолет в баке автомобиля
Конец октября принёс водителям Башкирии неприятный сюрприз. Стоимость топлива подскочила сильнее всего с начала осени, ударив по всем маркам бензина.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.