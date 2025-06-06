Башкирскую содовую компанию передали «Росхиму» после деприватизации

Группа «Росхим» стала новым владельцем контрольного пакета Башкирской содовой компании. РБК сообщает о продаже 57,43% акций БСК, которые четыре года находились в федеральной собственности.

Сделка завершилась после исключения предприятия из списка стратегических объектов. В марте президентский указ освободил БСК от особого статуса и прекратил доверительное управление федеральными акциями.

Башкирия не потеряет влияние на крупнейшего производителя соды в стране. Республика будет контролировать половину компании плюс одну акцию — 50,1% от уставного капитала.

«Росхим» получает купленные 57,43%, но 11,7% передает в доверительное управление Башкирии. Плюс собственные 38,4% акций республики — итого контроль остается у региона.

История БСК напоминает качели между частным и государственным сектором. В 2021-м компанию национализировали, забрав у прежних владельцев. Теперь активы снова уходят в частные руки, но под региональным контролем.