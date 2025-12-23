Башкирия займет у Т-Банка 2,2 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Минфин Башкирии договорился с Т-Банком об очередной кредитной линии на 2,2 млрд рублей. Деньги пойдут на покрытие нехватки средств в бюджете и рефинансирование старых долгов, сообщает РБК-Уфа.

Условия кредита

Республика откроет возобновляемую кредитную линию — это значит, что власти смогут брать деньги частями по мере необходимости и возвращать их, чтобы снова занять. Процентная ставка будет плавающей, зависящей от текущей ситуации на финансовом рынке.

За пользование деньгами регион заплатит банку 266,5 млн рублей. Это на 33 млн меньше, чем изначально планировали потратить власти: банк снизил цену в ходе аукциона.

Растущая долговая нагрузка

Это уже третий крупный займ республики в коммерческом секторе за последние два месяца. В ноябре Т-Банк предоставил Башкирии 2 млрд рублей, а в начале декабря — еще 250 млн рублей. Летом кредитную линию на 4 млрд рублей открыл Новикомбанк.

Возвращение к активным займам у частных банков происходит на фоне растущего дефицита. В 2025 году расходы бюджета превышают доходы на 28,7 млрд рублей. Часть этой «дыры» приходится закрывать кредитными деньгами, что увеличивает нагрузку на казну.

Госдолг Башкирии на 1 декабря 2025 года превысил 71 млрд рублей. Основную часть этой суммы (около 50 млрд) составляют бюджетные кредиты от федерального центра — они дешевые и длинные. Однако доля дорогих коммерческих кредитов и ценных бумаг начала расти во второй половине года из-за необходимости балансировать бюджет.

Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время: принятый бюджет на 2026 год также сверстан с дефицитом в 22,5 млрд рублей. Это вынуждает регион продолжать политику заимствований, несмотря на высокие процентные ставки.