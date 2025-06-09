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Башкирия застряла в середине рейтинга доступности бензина

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РИА «Рейтинг» опубликовало свежие данные о покупательной способности автомобилистов по регионам России. Башкортостан вновь оказался на 38-й строчке, сохранив позицию с февраля этого года.

Жители республики могут приобрести на среднемесячную зарплату 1079 литров бензина АИ-92. Литр топлива в апреле стоил 55,57 рубля, что на 2,7% дороже декабрьских цен. Несмотря на подорожание, покупательная способность выросла на 33 литра по сравнению с зимним замером.

Топ-3 рейтинга возглавили привычные лидеры: ЯНАО с показателем 2653 литра, Москва с 2506 литрами и Чукотский АО с 2425 литрами. В первую десятку также попали Ненецкий АО, ХМАО, Магаданская и Сахалинская области, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край.

Антирейтинг замыкают республики Северного Кавказа. Хуже всего дела обстоят в Ингушетии, где на зарплату можно купить лишь 640 литров топлива. Чечня и Дагестан показали результаты 678 и 712 литров соответственно.

В Приволжском округе Башкирия занимает четвертое место, уступая Татарстану (26-е место в РФ), Пермскому краю (32-е) и Самарской области (37-е). Парадокс ситуации заключается в том, что республика лидирует по производству автомобильного бензина в стране, но собственные жители не могут похвастаться его высокой доступностью.

Цены на топливо в России продолжают ползти вверх, как снежный ком с горы. В целом по стране бензин АИ-92 подорожал на 2,4% с декабря по апрель, что оказалось ниже общей инфляции за период. Разброс региональных цен остается космическим: от 52,75 рубля в Челябинской области до 72,07 рубля в Якутии.

По данным аналитиков «Авито Работы», средние предлагаемые зарплаты в Башкирии в январе 2025 года достигли 69,6 тыс. рублей, что на 12% больше, чем в январе 2024 года. По этому показателю республика заняла шестое место среди регионов России.

цены на топливо
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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