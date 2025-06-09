Башкирия застряла в середине рейтинга доступности бензина

РИА «Рейтинг» опубликовало свежие данные о покупательной способности автомобилистов по регионам России. Башкортостан вновь оказался на 38-й строчке, сохранив позицию с февраля этого года.

Жители республики могут приобрести на среднемесячную зарплату 1079 литров бензина АИ-92. Литр топлива в апреле стоил 55,57 рубля, что на 2,7% дороже декабрьских цен. Несмотря на подорожание, покупательная способность выросла на 33 литра по сравнению с зимним замером.

Топ-3 рейтинга возглавили привычные лидеры: ЯНАО с показателем 2653 литра, Москва с 2506 литрами и Чукотский АО с 2425 литрами. В первую десятку также попали Ненецкий АО, ХМАО, Магаданская и Сахалинская области, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край.

Антирейтинг замыкают республики Северного Кавказа. Хуже всего дела обстоят в Ингушетии, где на зарплату можно купить лишь 640 литров топлива. Чечня и Дагестан показали результаты 678 и 712 литров соответственно.

В Приволжском округе Башкирия занимает четвертое место, уступая Татарстану (26-е место в РФ), Пермскому краю (32-е) и Самарской области (37-е). Парадокс ситуации заключается в том, что республика лидирует по производству автомобильного бензина в стране, но собственные жители не могут похвастаться его высокой доступностью.

Цены на топливо в России продолжают ползти вверх, как снежный ком с горы. В целом по стране бензин АИ-92 подорожал на 2,4% с декабря по апрель, что оказалось ниже общей инфляции за период. Разброс региональных цен остается космическим: от 52,75 рубля в Челябинской области до 72,07 рубля в Якутии.