Башкирия запускает банки на колесах для глухих деревень

Жители башкирской глубинки скоро смогут получать банковские услуги, не выезжая в райцентр. Передвижные офисы начнут курсировать по малонаселенным пунктам уже в этом году, сообщает РБК Уфа.

Инициативу озвучил глава кабмина Башкирии Андрей Назаров во время выступления на Петербургском экономическом форуме. По его словам, мобильные кассы доберутся до самых труднодоступных населенных пунктов региона.

Финансовые услуги станут ближе благодаря партнерству с банком «Уралсиб». Кредитная организация взяла на себя обязательства по созданию передвижных точек обслуживания в рамках трехлетнего соглашения с властями республики.

Дорожная карта сотрудничества включает 26 различных мероприятий. Банк планирует участвовать в финансировании проектов особой экономической зоны «Алга» и других льготных территорий региона.

Кроме того, «Уралсиб» будет кредитовать местный малый и средний бизнес, а также предоставлять льготную ипотеку работникам бюджетной сферы. Банк может подключиться к программе жилищных накоплений и проекту платежной карты «Алга».

Мобильные банковские услуги становятся все более популярными в регионах. По данным банка ДОМ.РФ за 2024 год, только в Уфе услугами выездных специалистов воспользовались сотни клиентов, что подтверждает растущий спрос на такой формат обслуживания.

При этом общий объем кредитования населения Башкирии в первые четыре месяца 2025 года снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 158 миллиардов рублей, сообщает Нацбанк по региону.