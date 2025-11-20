Башкирия запросила 76 млрд рублей на Южный обход Уфы и мост в Кузнецовском затоне

Руководство Башкортостана представило федеральному центру план финансирования Южного обхода Уфы. Республика планирует построить вантовый мост и новую трассу за счет прямой безвозвратной субсидии из бюджета России.

Детали масштабной стройки стали известны на форуме «Транспортная неделя» в Москве. Глава региона Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия 24» назвал стоимость работ. Эксперты оценивают проект в 76 млрд рублей. Власти хотят получить федеральные деньги. Это снизит нагрузку на бюджет региона и ускорит начало строительства.

Главный объект новой транспортной артерии — вантовый мост через реку Белую. Строители возведут его в микрорайоне Кузнецовский затон. Также в проект входит 13 километров автодороги. Она изменит логистику Уфимской агломерации и перераспределит потоки машин. Пресс-служба главы сообщает, что документация уже прошла государственную экспертизу.

Радий Хабиров называет Южный обход флагманским проектом дорожного развития. Инициатива получила одобрение Президента России Владимира Путина. Власти региона готовы быстро перейти к практической фазе.

Делегация республики привезла в Москву и другие идеи. Чиновники обсуждают модернизацию Уфимского железнодорожного узла. Также в повестке — расширение участков трассы М-5 до четырех полос. Отдельно специалисты прорабатывают подъезды к скоростной магистрали М-12. Эти меры уберут пробки на загруженных направлениях.

Перспективы работы обсудили на встрече с министром транспорта России Андреем Никитиным. Он высоко оценил потенциал Башкортостана и отметил трудолюбие жителей. Министр подчеркнул важность таких объектов для всей страны. Он пообещал и дальше плотно сотрудничать с республикой.