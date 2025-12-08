0
1 час
Экономика

Башкирия заняла 42-е место в рейтинге доступности автомобилей

В Башкирии только 16% семей могут позволить себе недорогой автомобиль в кредит, за 2,9 млн — 4,2%.
иностранный автомобиль
© Imagen

В Башкирии выросла доля семей, способных купить новый автомобиль в кредит и содержать его. Однако республика опустилась с 37-го на 42-е место в рейтинге регионов России по доступности автомобилей, который подготовило РИА «Рейтинг».

Исследование учитывает не только платежи по кредиту, но и полный набор расходов: ОСАГО, каско, топливо, техобслуживание, налоги и запчасти. Такой подход показывает реальную финансовую нагрузку на семью.

Содержание
  1. Сколько семей могут купить машину
  2. Почему регион опустился в рейтинге
  3. Как считали доступность

Сколько семей могут купить машину

В Башкирии 16% домохозяйств способны приобрести и содержать недорогой автомобиль стоимостью 1,3 млн ₽. Год назад таких семей было 14,1%, а эталонная машина стоила 1,2 млн ₽.

Более дорогой автомобиль за 2,9 млн ₽ доступен 4,2% домохозяйств против 3,8% годом ранее.

В среднем по России ситуация лучше. Машину за 1,3 млн ₽ могут позволить себе 20,5% семей, за 2,9 млн ₽ — 6,6%. Башкирия отстаёт от общероссийских показателей на 4,5 процентных пункта в массовом сегменте и на 2,4 п.п. в среднеценовом.

Почему регион опустился в рейтинге

Падение позиции не означает ухудшения ситуации внутри республики. Показатели Башкирии улучшились. Но другие регионы растут быстрее. В итоге республика теряет позиции в общем списке.

Лидер рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там 57,8% семей могут купить и содержать машину за 1,3 млн ₽, а 29,1% — за 2,9 млн ₽. Высокие доходы на Севере создают кратный разрыв с Башкирией: в 3,6 раза по недорогим автомобилям и в 6,9 раза по среднеценовым.

Как считали доступность

Методика РИА «Рейтинг» исходит из того, что семья направляет на автомобиль средства, оставшиеся после вычета прожиточного минимума и базовых расходов. Модель показывает, может ли домохозяйство выдержать финансовую нагрузку без критического урезания повседневных трат.

Это не формальная кредитоспособность, а реальная платёжеспособность с учётом всех сопутствующих издержек.

