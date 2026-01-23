Башкирия вошла в тройку лидеров России по выпуску водки

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по производству водки: республика разлила 6,6% от всего объёма в стране.

Росалкогольтабакконтроль опубликовал итоговую статистику за 2025 год, согласно которой Башкортостан вошел в тройку крупнейших производителей водки в стране. В то время как общероссийский показатель снизился на 4,2%, предприятия республики продемонстрировали устойчивые объемы выпуска.

Суммарно за 12 месяцев в регионе разлили 5,2 млн декалитров водки. Опередить Башкирию смогли только Московская область, ставшая абсолютным лидером с показателем 13,8 млн дал, и Татарстан, где произвели 10,5 млн дал. Примечательно, что производство алкоголя полностью отсутствует в 36 субъектах федерации.

Ключевую роль в достижении этих показателей сыграло акционерное общество «Башспирт». Компания расширила географию поставок: продукция из Уфы теперь представлена в 89 регионах России. Увеличение отгрузок на внешние рынки позволило компенсировать снижение спроса внутри республики, где реализация местной водки сократилась примерно на 7%.

Экономические показатели отрасли также демонстрируют рост. По итогам трех кварталов 2025 года выручка основного производителя увеличилась на 23% и достигла 24,5 млрд рублей. Сумма уплаченных налогов и акцизов в бюджеты всех уровней превысила 15 млрд рублей. Общий индекс производства алкогольной продукции в регионе за 10 месяцев вырос на 7,1%, при этом доля водки в структуре выпуска составляет почти 90%.

На фоне успехов в сегменте крепкого алкоголя, другие направления показывают отрицательную динамику. В частности, производство виноградных вин в республике за тот же период сократилось более чем на 30%. Эксперты связывают общероссийское снижение выпуска водки с насыщением рынка в предыдущие периоды и изменением потребительских предпочтений, однако башкирские предприятия сохранили положительный тренд.

Замыкают федеральный рейтинг производителей Новгородская и Ленинградская области с минимальными объемами выпуска. Для сравнения, показатели лидеров списка превышают аутсайдеров в сотни раз, что говорит о высокой концентрации алкогольной промышленности в отдельных субъектах страны.