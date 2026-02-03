Башкирия в середнячках: сколько бензина может купить среднестатистический житель республики

Башкортостан занял 43-е место в рейтинге доступности бензина по России. На среднюю зарплату местного жителя можно купить чуть больше тысячи литров АИ-92.

Аналитики агентства «РИА Рейтинг» подсчитали, сколько топлива могут приобрести жители российских регионов на одну зарплату. Республика Башкортостан оказалась в середине списка, заняв 43-е место: среднемесячного дохода здесь хватает на 1071 литр бензина марки АИ-92. За 2025 год стоимость топлива в регионе выросла на 10,2%.

Сколько бензина доступно жителям Башкирии на среднюю зарплату

Эксперты сравнивали среднюю зарплату в регионе с ценой бензина. В декабре 2025 года литр «девяносто второго» на заправках Башкирии стоил в среднем 59,60 рубля. Несмотря на статус нефтедобывающего региона, покупательная способность жителей республики оказалась ниже, чем в большинстве соседних промышленных областей. Рост цен на стелах АЗС составил более 10 процентов.

Татарстан и Свердловская область обогнали Башкирию в рейтинге

Жители соседних субъектов в основном могут позволить себе больше топлива. Статистика показывает явное преимущество соседей:

В Свердловской области на среднюю зарплату можно купить 1277 литров (рост цены за год +10,2%);

В Татарстане доступно 1275 литров (+12,8%);

Жители Челябинской области могут залить 1201 литр (+11,2%);

В Пермском крае показатель составляет 1169 литров (+9,7%).

Удмуртская Республика также обошла Башкирию с результатом 1093 литра (+9,9%). Хуже ситуация складывается только в Оренбургской области: там местной зарплаты хватает лишь на 1049 литров, при этом бензин подорожал на 10,8%.

Москва и регионы Кавказа: разрыв в доступности топлива

Больше всего бензина доступно жителям севера и столицы, где зарплаты традиционно выше. Возглавляет федеральный рейтинг Москва (2528 литров), за ней следуют Чукотский автономный округ (2463 литра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2436 литров).

Самая низкая доступность топлива зафиксирована в республиках Северного Кавказа. В Чечне, Ингушетии и Дагестане на среднюю зарплату невозможно купить и 700 литров бензина, что делает содержание автомобиля в этих регионах наиболее накладным.

Как подорожание бензина на 10% повлияет на бюджет уфимцев

Рейтинг демонстрирует не номинальную дешевизну топлива, а реальный уровень жизни и покупательную способность. Даже если цена на заправке в Уфе и Екатеринбурге отличается незначительно, житель Свердловской области может купить на 200 литров больше благодаря более высокой зарплате.

Для водителей Башкирии это означает, что расходы на автомобиль продолжают расти быстрее или на уровне инфляции, «съедая» значительную часть семейного бюджета. Скачок цены на 10,2% за год — существенный показатель, который напрямую влияет на стоимость логистики, а значит, и на конечные цены продуктов в магазинах республики.