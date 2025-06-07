Портал Mkset опубликовал в субботу отчёт о соцэкономической ситуации в стране, где Башкортостан фигурирует в антирейтинге должников. Республика оказалась на втором месте среди регионов ПФО по кредитным обязательствам граждан.

Цифры впечатляют масштабом финансовой зависимости. На апрель текущего года башкортостанцы должны банкам 1,03 триллиона рублей. Почти 595 миллиардов из этой суммы составляют ипотечные займы.

Лидерство в Приволжье удерживает соседний Татарстан с долгом в 1,1 трлн рублей. А вот Марий Эл демонстрирует образец финансовой скромности — всего 110 миллиардов задолженности.

В масштабах всего ПФО картина выглядит ещё драматичнее. Общий долг физлиц достиг 6,26 трлн рублей, что составляет почти пятую часть от всероссийских 34,63 трлн.

Абсолютными чемпионами по кредитованию остаются москвичи. Столичные заёмщики накопили долгов на 4,2 триллиона, включая 2,56 трлн по ипотеке.