Башкирия удвоила производство яиц

Башкирские куры устроили камбэк. Производство яиц в регионе взлетело вдвое, цены поползли вниз. Радуемся, но помним: это всё ещё эффект низкой базы ©rutube
Ценники на яйца в магазинах Башкирии наконец-то пошли вниз, а полки перестали пугать пустотой. Как сообщают наши коллеги из РБК Уфа, этому есть простое объяснение: республиканские птицефабрики вышли из крутого пике.
За первые пять месяцев 2025-го производители в Башкирии произвели 337,3 миллиона яиц. Этот показатель в 2,2 раза превышает цифры за такой же период прошлого года. Сельское хозяйство в целом подросло на 1,7%, а мяса и птицы стали выпускать на 1,6% больше.
Весь секрет такого резкого роста — в эффекте низкой базы. Не стоит забывать, что в прошлом году отрасль лежала на лопатках. Причиной стала вспышка птичьего гриппа на главной птицефабрике региона — «Башкирской», которая смогла возобновить работу только к августу 2024-го.
Любопытный тренд подметил вице-премьер Ильшат Фазрахманов. Рост обеспечивают именно крупные агрофирмы, а вот личные подсобные хозяйства, наоборот, сдают позиции. Жители региона всё чаще предпочитают покупать продукты, а не производить их самостоятельно.
Рост производства в два раза — это, конечно, хорошо. Значит ли это, что кризис позади и яйца теперь всегда будут дешёвыми?
Не совсем. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, производство восстанавливается после провала из-за птичьего гриппа. С другой — оптовые цены упали так сильно, что производителям стало невыгодно работать. По словам главы Минсельхоза Ильшата Фазрахманова, оптовая цена на яйцо уже на 2 рубля ниже себестоимости. Такие «ценовые качели» больно бьют по инвесторам, которые вложили миллиарды в модернизацию, и могут затормозить дальнейший рост.
А как именно удалось так быстро нарастить производство? Просто закупили новых кур?
Дело не только в новых курах. Ключевую роль сыграла тотальная модернизация главного игрока — птицефабрики «Башкирская». После вспышки птичьего гриппа в предприятие вложили 3,4 млрд рублей на 2023–2025 годы, чтобы усилить биологическую безопасность. Самое важное — они строят собственный комбикормовый завод. Это позволит контролировать качество кормов и исключить риск занести заразу извне, что и стало причиной прошлого коллапса.
Получается, Башкирия теперь один из лидеров по производству яиц в России?
Пока нет. Несмотря на впечатляющий рост, это в первую очередь «эффект низкой базы» после прошлогоднего провала. По итогам первого квартала 2025 года республика занимала лишь девятое место в Приволжском федеральном округе. Для сравнения: Башкирия произвела 147,5 млн яиц, а лидеры округа — Мордовия (365 млн) и Пермский край (350,5 млн) — показали результат вдвое больше.
Какие планы дальше? Смогут ли производители выйти на обещанный миллиард яиц, если это невыгодно?
Планы очень амбициозные: достичь производства в 500 млн яиц в 2025 году и выйти на 1 млрд штук в 2026-м. Однако текущие низкие цены ставят эти планы под угрозу. Правительство республики уже заявило, что будет искать способы поддержать инвестора, чтобы тот мог обслуживать взятые на модернизацию кредиты. Так что битва за яичную самодостаточность продолжается, и её исход будет зависеть не только от кур, но и от экономической поддержки.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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