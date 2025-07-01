Башкирия удвоила производство яиц

Башкирские куры устроили камбэк. Производство яиц в регионе взлетело вдвое, цены поползли вниз. Радуемся, но помним: это всё ещё эффект низкой базы

Ценники на яйца в магазинах Башкирии наконец-то пошли вниз, а полки перестали пугать пустотой. Как сообщают наши коллеги из РБК Уфа, этому есть простое объяснение: республиканские птицефабрики вышли из крутого пике.

За первые пять месяцев 2025-го производители в Башкирии произвели 337,3 миллиона яиц. Этот показатель в 2,2 раза превышает цифры за такой же период прошлого года. Сельское хозяйство в целом подросло на 1,7%, а мяса и птицы стали выпускать на 1,6% больше.

Весь секрет такого резкого роста — в эффекте низкой базы. Не стоит забывать, что в прошлом году отрасль лежала на лопатках. Причиной стала вспышка птичьего гриппа на главной птицефабрике региона — «Башкирской», которая смогла возобновить работу только к августу 2024-го.

Несмотря на впечатляющие цифры, Башкирия всё ещё плетётся в хвосте Приволжского федерального округа. По выпуску яиц республика занимает скромное девятое место из десяти регионов, где вообще есть подобные производства.

Любопытный тренд подметил вице-премьер Ильшат Фазрахманов. Рост обеспечивают именно крупные агрофирмы, а вот личные подсобные хозяйства, наоборот, сдают позиции. Жители региона всё чаще предпочитают покупать продукты, а не производить их самостоятельно.

Официальная статистика Росстата за 2025 год подтверждает тренд на удешевление: в мае стоимость десятка яиц упала на 25,8% по сравнению с декабрём 2024-го. Это уже становится сезонной традицией, ведь и в прошлом году наблюдалось похожее снижение.