Башкирия сдала позиции в главном рейтинге регионов России

Башкирия заняла 23-е место в федеральном рейтинге качества жизни — Татарстан опередил республику, войдя в пятёрку лидеров

Башкортостан по итогам 2025 года занял 23-ю строчку в рейтинге регионов по качеству жизни, который составило агентство «РИА Рейтинг». Итоговый балл республики снизился с 63,2 до 62,9. В 2023 году регион занимал 19-е место — с тех пор республика потеряла четыре позиции.

При этом динамика последних лет показывает неоднозначную картину. В 2020 году Башкирия занимала 20-ю позицию с 50 баллами. В 2021 году республика опустилась до 26-го места, однако затем начала подниматься: 20-е место в 2022-м, 19-е — в 2023-м, 22-е — в 2024-м. Нынешний результат — снижение на одну позицию относительно прошлого года на фоне общего роста за последние пять лет.

Кто обогнал Башкирию: Татарстан закрепился в пятерке лидеров

Тройку лидеров рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область — их средний балл превышает 80 пунктов. Татарстан расположился на пятой строчке с результатом 76,6 балла. Наибольший рост показала Чечня, которая поднялась за год сразу на 12 позиций — с 65-го на 53-е место.

Агентство строит рейтинг на анализе более 100 показателей. Эксперты оценивают уровень доходов, состояние рынка труда, жилищные условия, безопасность, демографию, экологическую обстановку и климат. Также они учитывают здравоохранение, образование, наличие социальной инфраструктуры, развитие экономики и малого бизнеса, транспортную доступность территории. По каждому из направлений эксперты начисляют регионам баллы, а затем объединяют их в общий интегральный показатель. Чем он выше — тем выше позиция субъекта в итоговом рейтинге.

По данным РБК Уфа со ссылкой на исследование, в рейтинге по итогам 2025 года сводный балл вырос у 77 субъектов и снизился у восьми. Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия заняла четвёртое место, уступив Татарстану (76,6 балла), Самарской (67,8) и Нижегородской (66,2) областям.

Доклад Владимиру Путину и место в десятке рейтинга АСИ

По итогам 2025 года Башкортостан поднялся с 10-го на 9-е место в Национальном рейтинге качества жизни, который составило Агентство стратегических инициатив (АСИ). АСИ представило результаты исследования президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета 19 февраля 2026 года. Глава Башкирии Радий Хабиров отмечал, что по итогам 2021 года республика занимала лишь 40-е место в этом рейтинге, а к 2025 году вошла в десятку лидеров.

Зарплаты в Уфе растут, но покупательная способность падает

В октябре 2025 года Уфа опустилась на 39-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат, который составило то же агентство. Несмотря на рост средней зарплаты до 79,4 тыс. рублей, покупательная способность жителей снизилась по сравнению с предыдущим годом.