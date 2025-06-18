Башкирия реанимирует атомный проект в Агидели

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров объявил о намерении совместно с Росатомом включить Башкирскую АЭС в Генеральную схему размещения энергообъектов на период до 2042 года. Решение озвучили на заседании республиканского правительства, где обсуждали перспективы развития энергетики региона.

Строительство Башкирской АЭС стартовало в 1980 году на реке Белой, параллельно возводился город Агидель для обслуживания станции. Проект был практически завершен к моменту остановки в 1990 году под давлением Госкомитета СССР по охране природы после чернобыльской катастрофы. Верховный Совет Башкирии тогда принял постановление о запрете дальнейшего строительства АЭС в регионе.

В 1998 году республиканское Госсобрание отменило запрет на строительство атомных электростанций. В начале 2000-х Росэнергоатом и руководство республики договорились о возобновлении строительства, в 2002 году подписав соглашение о сотрудничестве. Однако проект так и не был реализован.

Эксперты оценивают объем инвестиций в возобновление строительства АЭС в 800 миллиардов — 1,2 триллиона рублей. Для сравнения, общий объем инвестиций по всей республике за прошлый год составил менее 800 миллиардов рублей. Использование готовой площадки может снизить капиталовложения на 15-20%, что составляет около 200 миллионов долларов экономии.

Башкирия с 2011 года превратилась из энергоизбыточного в энергодефицитный регион, где потребление превышает производство на 12,6%. Республика занимает пятое место в Приволжском федеральном округе по установленной мощности электростанций — 5,5 гигаватт. За 2024 год объемы выработки и потребления электроэнергии выросли на 3%.