Башкирия просит у Москвы денег на мегауборку

Курултай Башкирии обратился к Михаилу Мишустину с просьбой выделить 20 млрд рублей. Деньги нужны, чтобы ликвидировать ядовитое наследие «Уфахимпрома» ©rutube
Депутаты башкирского Госсобрания направили официальное письмо премьеру Мишустину с просьбой решить проблему, которая отравляет Уфу уже несколько десятилетий. Речь идёт о бывшем заводе «Уфахимпром». Парламентарии хотят включить его территорию в федеральную программу по ликвидации экологического вреда.
Двадцать лет предприятие стоит заброшенным, но на его территории до сих пор хранятся 400 тысяч тонн особо опасных отходов. Этот ядовитый склад находится прямо в санитарной зоне главного водозабора Уфы, что создаёт постоянную угрозу для здоровья горожан. Рекультивация после закрытия завода в 2004 году так и не была проведена.
Цена вопроса — около 20 миллиардов рублей. Только на разработку проектной документации необходимо 773,5 миллиона. Спикер Курултая Константин Толкачев прямо заявил: таких свободных денег в бюджете республики просто нет.
Это ядовитое наследие — как айсберг, где на поверхности лишь малая часть проблемы. По оценкам экспертов, диоксины и другая химия пропитали грунт на глубину до 15–20 метров на гигантской площади в 143 гектара. Начинать работы без продуманного плана опасно: можно поднять в воздух ядовитую пыль и только усугубить ситуацию.
При этом опыт успешной борьбы с экологическими катастрофами у республики есть. Как сообщали в правительстве, по нацпроекту «Экология» в регионе уже ликвидировали шесть крупных свалок, на что ушло около 2 миллиардов рублей федеральных и республиканских денег. Но масштаб «Уфахимпрома» требует совершенно других ресурсов.
Теперь все надежды на новую федеральную программу «Экологическое благополучие», которая запускается с 2025 года. Депутаты просят передать токсичный объект под ответственность федерального Минприроды. Это, по их мнению, единственный способ остановить распространение ядов и наконец-то «разминировать» Уфу.
Почему так дорого? 20 миллиардов — это же космос. Нельзя просто всё закопать?
Это не просто свалка, а 143 гектара земли, пропитанные ядами на метры вглубь. На территории бывшего завода скопилось около 400 тысяч тонн особо опасных отходов. Просто закопать их — значит гарантированно отравить грунтовые воды, которые питают главный водозабор Уфы, расположенный совсем рядом. 20 миллиардов — это цена за сложнейшую операцию: нужно провести детальную разведку, вывезти и утилизировать тонны токсичного шлама, а затем провести полную рекультивацию заражённой земли. Любая ошибка может поднять в воздух ядовитую пыль или спровоцировать новый сброс в реку.
Этой проблеме 30 лет. Почему именно сейчас все засуетились и просят денег?
Потому что появилось «окно возможностей». По поручению президента в России запустили новую большую программу «Экологическое благополучие», частью которой является федеральный проект «Генеральная уборка». Его цель — ликвидировать до 2030 года не менее 50 самых опасных объектов накопленного вреда по всей стране. «Уфахимпром» уже включён в госреестр таких объектов. Депутаты Башкирии решили действовать на опережение и попросили у Мишустина включить уфимскую «бомбу» в число первоочередных, пока идёт распределение федерального бюджета.
Насколько всё серьёзно? Воду из-под крана в Уфе сейчас пить вообще можно?
Сейчас вода проходит очистку. Но главная угроза — это не постоянное отравление, а риск повторения катастрофы 1990 года. Тогда тонны фенола смешались с хлоркой, которую использовали для обеззараживания, и образовали диоксины — вещества в сотни раз токсичнее самого фенола. Этот ядовитый коктейль потёк из кранов у сотен тысяч уфимцев. Сегодня «Уфахимпром» — это мина замедленного действия под главным источником питьевой воды для города-миллионника. И эта мина может сработать в любой момент.
Кто виноват, что всё так запустили? Почему завод закрыли, а яд оставили?
Это наследие «лихих» 90-х. Завод окончательно обанкротили и закрыли в 2000-х, но никто не провёл положенную по закону рекультивацию. Ответственность просто растворилась в череде смены собственников и банкротных процедур. По сути, предприятие бросили вместе со всем его ядовитым содержимым. Власти республики неоднократно пытались подступиться к проблеме, но стоимость работ всегда была неподъёмной для регионального бюджета.
Каковы шансы, что деньги дадут и Уфу наконец-то спасут?
Шансы есть, и они выше, чем когда-либо. Объект официально признан одним из самых опасных в стране, что является главным условием для включения в федеральную программу. Обращение напрямую к председателю правительства — это мощный политический ход. Однако «Уфахимпром» будет конкурировать за финансирование с десятками других экологических «горячих точек» России. Но масштаб угрозы (здоровье миллиона человек) делает уфимскую заявку одной из самых весомых.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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