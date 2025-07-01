Башкирия просит у Москвы денег на мегауборку

Курултай Башкирии обратился к Михаилу Мишустину с просьбой выделить 20 млрд рублей. Деньги нужны, чтобы ликвидировать ядовитое наследие «Уфахимпрома»

Депутаты башкирского Госсобрания направили официальное письмо премьеру Мишустину с просьбой решить проблему, которая отравляет Уфу уже несколько десятилетий. Речь идёт о бывшем заводе «Уфахимпром». Парламентарии хотят включить его территорию в федеральную программу по ликвидации экологического вреда.

Двадцать лет предприятие стоит заброшенным, но на его территории до сих пор хранятся 400 тысяч тонн особо опасных отходов. Этот ядовитый склад находится прямо в санитарной зоне главного водозабора Уфы, что создаёт постоянную угрозу для здоровья горожан. Рекультивация после закрытия завода в 2004 году так и не была проведена.

Цена вопроса — около 20 миллиардов рублей. Только на разработку проектной документации необходимо 773,5 миллиона. Спикер Курултая Константин Толкачев прямо заявил: таких свободных денег в бюджете республики просто нет.

Вся страна узнала об «Уфахимпроме» весной 1990-го. Тогда из-за аварии тонны фенола утекли в реку, а оттуда — прямиком в краны уфимцев, смешавшись с хлоркой и образовав ещё более токсичные диоксины. Больше полумиллиона человек оказались в зоне риска, а питьевую воду в город доставляли цистернами.

Это ядовитое наследие — как айсберг, где на поверхности лишь малая часть проблемы. По оценкам экспертов, диоксины и другая химия пропитали грунт на глубину до 15–20 метров на гигантской площади в 143 гектара. Начинать работы без продуманного плана опасно: можно поднять в воздух ядовитую пыль и только усугубить ситуацию.

При этом опыт успешной борьбы с экологическими катастрофами у республики есть. Как сообщали в правительстве, по нацпроекту «Экология» в регионе уже ликвидировали шесть крупных свалок, на что ушло около 2 миллиардов рублей федеральных и республиканских денег. Но масштаб «Уфахимпрома» требует совершенно других ресурсов.

Теперь все надежды на новую федеральную программу «Экологическое благополучие», которая запускается с 2025 года. Депутаты просят передать токсичный объект под ответственность федерального Минприроды. Это, по их мнению, единственный способ остановить распространение ядов и наконец-то «разминировать» Уфу.