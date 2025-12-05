0
1 час
Экономика

Башкирия продаст часть акций Башнефти

Республика Башкортостан готовит к продаже 6,36% акций ПАО АНК «Башнефть» в рамках плана приватизации на 2024–2026 годы.
нефтяные резервуары
©ПАО АНК "Башнефть"

Власти Башкортостана готовятся продать около четверти своего пакета акций «Башнефти» — 11,3 млн бумаг, или 6,36% уставного капитала нефтяной компании. После сделки доля региона сократится с нынешних 25% плюс одна акция до 18,6–19%. Республика останется крупным акционером, но утратит право блокировать стратегические решения на собраниях. Контроль за компанией по‑прежнему сохранит «Роснефть», которой принадлежит около 57,7% акций.

Продажа — часть обновлённого плана приватизации госимущества Башкортостана на 2024–2026 годы. Параллельно регион корректирует условия приватизации АПК «Алексеевский» и санаториев «Ассы» и «Танып». Цель — разовое пополнение бюджета и снижение нагрузки на содержание непрофильных активов.

Сколько стоит доля и кто её купит

По данным на 5 декабря, обыкновенные акции «Башнефти» торговались около 1460 ₽, привилегированные — около 919 ₽. Уставный капитал компании поделён на 177,6 млн акций: 147,8 млн обыкновенных и 29,8 млн привилегированных. Точные параметры размещения — цена, сроки, круг покупателей — пока не раскрываются.

Увеличение доли акций в свободном обращении (free float) теоретически может повысить ликвидность бумаг на бирже. Однако влияние на дивидендную политику компании останется минимальным — её определяет мажоритарный акционер «Роснефть».

Что это значит для региона

Башкортостан владеет пакетом «Башнефти» с 2016 года, когда «Роснефть» получила контроль над компанией. Тогда регион сохранил участие на условиях продолжения социальных программ на территории республики. Блокирующий пакет (25% плюс одна акция) позволял властям влиять на ключевые корпоративные решения — от крупных сделок до выплаты дивидендов.

Теперь это право исчезает.

Взамен республика получит разовый доход. При текущих рыночных котировках 11,3 млн акций могут принести бюджету от 10 до 16 млрд ₽ в зависимости от соотношения обыкновенных и привилегированных бумаг в продаваемом пакете.

Справка: «Башнефть» — вертикально интегрированная нефтяная компания, работающая в Башкортостане, Татарстане и Удмуртии. Входит в топ‑10 российских нефтедобытчиков. В 2023 году выручка группы превысила 1,2 трлн ₽.

