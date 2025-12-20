-1
4 часа
Экономика

Башкирия продала Иглинский весовой завод нижегородской фирме за 30,9 млн рублей

Минземимущество Башкирии продало 100% акций АО «Иглинский весовой завод». Покупателем стала компания «РС-Банкрот» из Нижнего Новгорода. Сумма сделки составила 30,9 млн рублей. Власти республики пытались найти инвестора для этого актива последние 13 лет, сообщает РБК-Уфа.
ворота при входе на завод
©yandex.ru/maps
Содержание
  1. Что именно продали
  2. Финансовое состояние
  3. Как падала цена на объект

Что именно продали

Вместе с полным пакетом акций (2,5 млн штук) в частную собственность перешел имущественный комплекс предприятия в Иглино. В лот вошли:

  • производственные цеха и склады общей площадью 7,8 тыс. кв. м;
  • земельный участок площадью 2,8 га.

Предприятие производит весы, дозаторы и строительное оборудование. На момент продажи в штате числилось около 40 сотрудников.

Финансовое состояние

Завод был убыточным для республики. По данным за 2024 год, финансовые показатели предприятия были отрицательными:

  • Выручка: 17 млн рублей.
  • Чистый убыток: 7,3 млн рублей.

Теперь покрывать долги и развивать производство будет частный собственник. Планы компании «РС-Банкрот» по использованию площадки пока не озвучены.

Как падала цена на объект

История приватизации завода длилась с 2012 года. За это время Минземимущество выставляло актив на торги восемь раз. Из-за отсутствия спроса цену приходилось постоянно снижать.

Динамика падения стоимости:

  1. 2012 год: завод оценивали в 80 млн рублей.
  2. 2022 год: цена упала до 34 млн рублей.
  3. 2025 год: актив продали за 30,9 млн рублей.

В итоге бюджет республики получил за завод почти на 50 млн рублей меньше, чем планировалось изначально. Продажа завода — часть программы по избавлению региона от непрофильного и убыточного имущества. Ранее власти выставляли на торги «Башсельхозтехнику» за 700 млн рублей.

