Власти Башкортостана решили объединить продукцию восьми северо-восточных районов под единой торговой маркой. Об этом говорится в новой стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

Местные товары планируют продвигать под брендом «Северные амуры» или «Башкирские амуры». Зонтичная марка охватит продукцию из Аскинского, Белокатайского, Дуванского, Караидельского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского и Салаватского районов.

Заниматься раскруткой бренда будет специально созданный Центр по социально-экономическому развитию территории. Организацию еще предстоит учредить, но функции уже расписаны детально.

Новая структура возьмет на себя работу с производителями, разработку бизнес-планов инвестпроектов и проектов ГЧП. В планах также проведение мастер-классов для местных предпринимателей и привлечение ключевых кадров в районы.

Стратегия заменила среднесрочную программу 2022-2024 годов и утверждена постановлением регионального правительства. Документ предусматривает создание фирменного стиля для всей продукции субрегиона.

Что даст новый бренд?

Во-первых, экономия на рекламе: теперь не нужно каждому району изобретать свой велосипед — все едут под одним флагом. Во-вторых, товары с единой маркировкой быстрее запоминаются и вызывают больше доверия у покупателей, а значит, шанс попасть на полки федеральных сетей становится реальнее.

Эксперты отмечают, что участие в зонтичном бренде приносит производителям дополнительную рекламу и помогает получить «долю известности» даже за пределами региона. В Башкирии уже работает бренд «Сделано в Башкортостане», под которым 500 компаний вышли на международные рынки и заключили экспортные контракты на миллионы долларов.

Для северо-восточных районов это шанс не только повысить узнаваемость, но и подтянуть отстающие показатели: здесь средняя зарплата до сих пор ниже республиканской, а вклад в экономику региона в 2023 году составил всего 0,36% от общего объема. Новый бренд — как коллективный парашют, который должен замедлить падение и дать импульс для роста.